Slik oppbevarer du potet

Her er ekspertenes råd for å få poteten til å holde lengst mulig.

– Og skal du oppbevare dem lenge er det best at de er uvasket – da holder potetene best på fuktighet.

– Lys og varme er ikke bra for poteten, sier Torild Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– Sollys på de nye potetene vil gjøre at det dannes et stoff som heter klorofyll. Klorofyllet er i seg selv ikke farlig, men det gir oss en indikasjon på at poteten har vært under forhold der den har fått dannet et giftig stoff som heter solanin.