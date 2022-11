Så farlig er det å spise brent mat

Steker og griller du for hardt, kan det faktisk gå ut over helsen.

Faktum er at det er anbefalt å unngå hardt stekt mat, men hvorfor det, egentlig?

– Ved høye temperaturer under steking kan det dannes noen uønskede og uheldige stoffer. Disse er man bekymret for fordi de kan øke risikoen for kreft, forklarer seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.