«Fransk taco» tar av i Norge

TRENDER PÅ TIKTOK: Den franske hurtigmaten har fått bein å gå på i Norge. Foto: French Tacos & Burgers Avenue

– Jeg var ikke sikker på om nordmenn kom til å like det, forteller Norges første leverandør av fransk taco. Nå trender retten i sosiale medier.

– I dag skal jeg unne meg noe digg, så jeg tenkte å lage french tacos. Om du ikke har smakt det før, så har du virkelig gått glipp av noe.

Slik åpner 21 år gamle Malin Paulsen en TikTok-video hvor hun prøver å lage retten «fransk taco» hjemme.

Retten består av «tacokjøtt», ostesaus, valgfrie grønnsaker, og pommes frites som surres inn i en tortillalefse som stekes.

– Jeg smakte det på en restaurant på Frogner for første gang i sommer, og det var veldig, veldig godt. Derfor bestemte jeg meg for å prøve å lage det hjemme bare noen dager senere, forteller Paulsen.

Videoen ble publisert 9. august, og har i skrivende stund blitt sett over 300 000 ganger. Etter at Paulsens video gikk viralt, har retten florert videre i sosiale medier. 21-åringen tror dette skyldes at hurtigmaten er noe annet enn hva vi er vant til i Norge.

– Det store engasjementet rundt oppskriften og videoen sier jo litt om at ikke så mange har hørt om french tacos før, mener hun.

En annen oppskrift som ble publisert etter Paulsen sin, har blitt sett over 600 000 ganger:

Restauranten Paulsen hadde vært innom, var French Tacos & Burgers Avenue på Frogner. Det er algeriske Abdelhak Haddad og Chanez Choubane som står bak restaurantkjeden. Paret etablerte seg først i Bergen, og utvidet i år lokalene til Oslo.

Haddad forteller at antallet kunder har økt betraktelig etter at TikTok fikk nyss om taco-konseptet. I starten fryktet imidlertid restauranteieren at den franske retten ikke ville falle i smak hos nordmenn.

– Dette er favoritt-hurtigmaten til franskmenn, mener Haddad.

Kokken og gründeren har mye familie i Frankrike, og bodde selv i landet i syv år før han kom til Norge og bosatte seg i Bergen tidlig på 2000-tallet.

– Jeg var usikker på om nordmenn kom til å like franske tacoer – det er ikke normalt med pommes frites innpakket i en tacolefse. Men i Bergen fantes det bare kebab og pizza! Derfor ville jeg introdusere en ny fast food til Norge, sånn at vi slipper å bare spise kebab her, sier han og ler godt.

NYTT I NORGE: I 2021 åpnet den første franske taco-restauranten her til lands. Foto: French Tacos & Burgers Avenue

I november i 2021 åpnet han og partneren Norges første franske taco-restaurant, på Nesttun i Bergen. I dag har Haddad og familien ekspandert restaurantkjeden til å omfatte både Bergen og Oslo, og neste uke åpner de sin fjerde restaurant, på Grünerløkka i Oslo.

Da French Tacos etablerte seg på Frogner tidligere i år, tok det ikke lang tid før Oskar Westerlin tok turen innom for å teste matretten.

Og etter at influenceren og TV-profilen stemplet den franske hurtigmaten som en «jævlig god burrito», skapte det stor pågang for familiebedriften.

– Oppmerksomheten på TikTok førte helt klart til en økning i kunder. Alle kom innom og ba om burritoer istedenfor fransk taco! Jeg måtte forklare at det var det samme til alle som kom inn, sier Haddad og ler.

Men selv mener Haddad selvfølgelig at en fransk taco er en fransk taco, ikke en burrito. Og restauranteieren trekker frem spesielt én viktig ingrediens som skiller de to:

– Fransk taco inneholder nesten alltid en spesiell dressing, nemlig sauce algérienne. Det er den mest populære dressingen vi har.

Fakta Slik lager du algerisk dressing à la Haddad og Choubane Denne oppskriften gir omtrent 2,5 dl med dressing. Ingredienser: 150–200 ml olje

1 eggeplomme

1 ss dijonsennep

1/2 ts salt

1/2 ts svart pepper

1 rødløk

1 ss tomatpuré

1 ss spisskummen

1 ss sitronsaft

15 blader fersk koriander

1 ss chili paste Fremgangsmåte: Pisk eggeplommen godt, og tilsett deretter oljen litt etter litt. Fortsett å piske røren mens du gradvis tilsetter oljen. Gjør dette helt til du får en majones. Man kan fint bruke kjøpemajones, dersom man ikke vil lage sin egen. Med en stavmikser eller blender, mos løk, tomatpuré, spisskummen, salt, pepper, koriander og sitronsaft. Rør det inn i majonesen. Tilsett chilien litt etter litt, helt til du får en så sterk saus som du selv ønsker. French Tacos & Burgers Avenue bruker én spiseskje. Les mer

Gjorde denne artikkelen deg sulten på taco? Det skjønner vi godt. Hva med å teste ut en av våre vrier på den klassiske tacoen:

Managementselskapet til Oskar Westerlin er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

