Derfor lukter hornsalt så intenst

BAKEKLASSIKER: For mange forbindes nok hornsalt med julebaksten.

En liten boks med mye lukt. En spesiell ingrediens er grunnen til at hornsalt har sin karakteristiske duft.

Hornsalt. Den lille gule plastboksen med den svarte hjorten utenpå. Følelsen av å åpne den og ta et godt drag, er som luktens ekvivalent av å ta på et strømgjerde. Du vet du ikke burde, og at det kommer til å være ubehagelig – men du bare må.