Godt fyller 10 år

23. mars 2023 Aktuelt

POPULÆRE RETTER: Disse oppskriftene liker leserne best. Foto: Godt

Natalie Ngo Granum

Hipp hurra for Norges største matside! I ti år har vi jobbet for å servere matglede og inspirasjon hver eneste dag. Her får du de mest lagrede oppskriftene på Godt.no - fra første- til tiendeplass.

Godt.no så dagens digitale lys i mars 2013. Målet var - og er fortsatt den dag i dag - å spre matglede og hjelpe våre brukere å finne noe godt å spise hver dag.

Blant våre første publiserte artikler på nettsiden var restaurantanmeldelser, inspirasjon til påskemat og matbloggerens tips til vaffeldagen som hvert år faller på 25. mars.

I 2013: Noen av de første artiklene som ble produsert for Godt.

Det tok ikke lang tid før Godt ble Norges største matnettsted. Og allerede ett år etter oppstart vant Godt internasjonale priser for «Beste fremragende nye prosjekt» og «Beste nye produkt» under henholdsvis European Digital Media Awards og World Digital Media Award.

I 2019 vant også Godt den gjeve prisen for «Årets magasin» under Årets mediepriser i Bergen.

Godt-magasinet har trykket godt lesestoff om mat og inspirasjon til nye oppskrifter siden 2016. Papirmagasinet har fortsatt å vokse år etter år, og kommer nå med en ny utgave hver fjerde uke.

REDAKSJONEN: Godt-journalistene Natalie Ngo Granum og Maria Tveiten Helgeby har vært med fra den spede begynnelsen. Foto: Frode Hansen / VG

Ti mest populære oppskrifter

I løpet av de ti årene har vi bygget opp en solid oppskriftsbase med alt fra gode middager til fristende bakst levert av kokker, matbloggere, matprofiler og redaksjonen.

Totalt har vi publisert over 8.400 oppskrifter på Godt.no. I fjor tok vi en stor og grundig opprydding for å gi brukerne kun de aller beste oppskriftene, samtidig som vi jobbet for å forbedre synlighet av våre oppskrifter i søkemotorene.

Nye funksjoner har som tidligere nevnt også kommet på plass, som forbedret søk og filtrering av oppskrifter etter for eksempel egenskap og/eller type rett.

I dag kan du fortsatt velge mellom flere tusen oppskrifter, enten du er på jakt etter hverdagsmiddager, festmat, noe godt til kaffen eller den lekreste kaken til selskapet.

Til tross for et stort utvalg av oppskrifter, er det tydelig at det er middagsoppskrifter som er mest populære. I anledning tiårsjubileet har vi samlet de topp ti mest lagrede oppskriftene på Godt - fra første- til tiendeplass:

Designendringer og nye funksjoner

Opp gjennom årene har designet på Godt.no endret seg. Det karakteristiske vaffelhjertet i Godt-logoen har imidlertid trofast fulgt oss alle årene, men har blitt oppdatert for å matche resten av designet på siden.

HALVT ÅR GAMMEL: Slik så Godt.no ut i 2013.

I 2020 ble ikke bare utseendet på nettsiden helt nytt, det ble også gjort flere forbedringer på brukerfunksjoner. Dette er noe vi jobber stadig med for å gi våre brukere den beste brukeropplevelsen.

Blant annet har vi fått den praktiske funksjonen i oppskrifter hvor du kan beholde skjermen på, slik at du til enhver tid under kokkeleringen kan følge stegene i oppskriften. Underveis er det også mulig å enkelt huke av på hvert steg.

Alle favorittoppskriftene kan du lagre i egne kokebøker når du er innlogget hos oss. I tillegg til at du kan følge andres kokebøker som er åpne, kan du dele dine digitale kokebøker med familie, venner og kjente.

GODT 2.0: Slik så nye Godt.no ut i 2020.

Blant våre siste tilskudd på forsiden er middagsruletten der du kan få konkrete forslag til hva du skal lage til middag.

Eller så kan du hente inspirasjon fra vår faste ukemeny, som vi nå også har samlet i en enkel oversikt hver søndag.

Tusenvis av artikler

Det siste året har vi fått en ny seksjon med temasider til inspirasjon. Her håper vi at du kan la deg inspirere til de store mathøytidene som jul, påske og 17. mai, men også få tips og oppskrifter til den beste grillmaten, vaffeldagen og hvordan best bruke råvarer som er i sesong.

Har du et tips, forslag til sak eller kommentar til innholdet på Godt? Send oss gjerne en mail her!

Vi håper å fortsette å spre matglede i alle våre kanaler i minst ti år til. Takk for følget så langt!

Publisert: 23.03.2023 kl. 13:00

Oppdatert: 24.03.2023 kl. 14:53 Del

