Tofu-guide: Slik får du tofu til å bli digg

Stappfull av næring

– I Norge blir tofu fremstilt som en erstatning for kjøttet. Det trenger det ikke å være. I Asia ses tofu som all annen mat, sier Zaw, som har familie fra Burma.

Zaw og Flydal Rorgemoen forteller at de begge var oppvokst med kjøtt, men at de for tre-fire år siden bestemte seg for å spise plantebasert.