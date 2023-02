Min Matdrøm: Heidi Bjerkan

– Det er utfordrende å få testet nye steder når en selv jobber i restaurant med de samme åpningstidene. Derfor er det veldig mange kule og gode steder jeg ennå ikke har fått prøvd. Her i Norge vil jeg gjerne ta turen til Til Elise og Kvitnes Gård , for å nevne noen.

– På Jossa mat og drikke ønsker vi å fokusere enda mer på norsk husmannskost. Vi ønsker å formidle de gode tradisjonsrike rettene vi har, og få med folk fra regionen som er god på dette – både for å engasjere og inspirere gjestene våre og vi som jobber her.

– Håper at vi vil bry oss litt mer om tradisjonsmat, sånn at vi kan holde liv i viktig kunnskap og produsere mat på en ordentlig måte. Håper enda flere fokuserer mer på det store bildet og de store sammenhengene, så vi tar vare på oss selv gjennom måten vi behandler både dyr, mennesker, naturen og jorden vår på.

– Hvordan ser et perfekt måltid med gjester ut i 2023, for deg?

– Uansett tid på døgnet så er et perfekt måltid for meg avslappet og laidback, der vi har lang tid til både spising og samtale ved bordet.

– Det viktigste for meg er å fortsette med fokuset på det vi allerede holder på med – et ønske om, og et forsøk på, å drive så bærekraftig som mulig, med tette samarbeid med lokale produsenter som gir oss de aller beste råvarene. Ønsker også å få hodet litt mer over vannet etter noen utfordrende år.