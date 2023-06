Vineksperter: Bytt ut champagneglassene!

16. juni 2023 Aktuelt

BYTTER UT: Vinekspert Ingvild Tennfjord råder til å bytte ut champagneglassene. Foto: Ingvild Tennfjord / privat

Av Malene Strande Cae og Ingeborg Christensen Breivik Lagre artikkel

De ser kanskje vakre og elegante ut, men nå skal du altså droppe champagneglasset, mener vinkjennerne.

– Majoriteten av det vi smaker er lukt, og da bør man kunne kjenne nyansene. Det er vanskelig med de tradisjonelle champagneglassene.

Det sier sommelier og journalist Ingvild Tennfjord. Under brukernavnet @ingvildtennfjord poster hun jevnlig tips og triks, til hvordan du kan nyte edle dråper på en enda bedre måte. Hun er også Aftenpostens vinanmelder.

Og er det en tid vi helst vil nyte boblene til det fulle, så må det være nå som været er på sitt varmeste og beste.

Ulike typer champagneglass

– Det finnes to typer champagneglass, et avlangt og smalt som kalles flute, og et bredere kalles coupe.

– Disse ble designet for å vise frem boblene mest mulig, og ser jo veldig lekre ut, sier Tennfjord.

BOBLER: Coupe-glasset til venstre og flute-glasset til høyre ble laget for å vise frem boblene. Foto: Ingvild Tennfjord / Privat

Problemet med de lange, smale glassene er først og fremst at det er vanskelig å få nesen nedi til å lukte på det du faktisk skal drikke. Med de brede glassene er problemet gjerne at duftene forsvinner før du rekker å kjenne aromaen.

Derfor råder eksperten til at du bytter ut de tradisjonelle glassene. Men du trenger heldigvis ikke tømme lommeboka - snarere tvert imot! Her er det snakk om å bytte ut med glass du mest sannsynlig allerede har i skapet ditt.

– Server heller boblene i hvitvinsglass! Det er bredt nok til at du kan snuse ordentlig nedi glasset. Tulipanformen på det gjør også at duftene blir fanget opp i toppen, og gjør det lettere å kjenne hva det lukter, råder Tennfjord.

Også VGs egen vinekspert, Sara Døscher sier seg enig i at du bør velge boble-glass med omhu.

– Jeg kunne ikke vært mer enig i at det er helt tullete å bruke et fluteglass på dyr champagne, bare fordi det er et klassisk champagneglass. Den trange åpningen i glasset gjør det vanskelig å fange opp vinens aroma.

FLUTE: Flute-glasset bør brukes til musserende viner som ikke er for dyre, mener ekspertene. Foto: Malene Strande Cae / VG

Mer valuta for pengene

Å velge glass med omhu, kan faktisk også være et økonomisk sjakktrekk, viser det seg. Et større glass til finere bobler vil gi mer valuta for pengene når du har kjøpt en fin flaske spruddel.

Dette fordi du vil kjenne mer av de gode smakene du betaler for. Valg av glass kan også hjelpe deg med å maskere billig-variantene, forteller Tennfjord.

– De tradisjonelle glassene er supert å bruke om du skal ha jobbfest og har vært litt kjip med vinen. Det kan jo faktisk maskere at du har gått for en enklere vin.

– Men en champagne ville jeg heller skjenket i hvitvinsglass, sier Tennfjord.

Champagneglass i plast?

Vinekspert Døscher er enig, og sier at om du skal bruke flute-glass, bør det ikke være til en ordentlig champagne.

– Jeg bruker sjelden fluteglass, og til bobler bruker jeg heller vanlige vinglass. Samtidig kan disse glassene brukes til andre ting, som for eksempel prosecco.

Noen ganger er det mest praktiske å gå for de syntetiske boble-bærerne, altså plastglass. Disse gjør dessverre heller ingen underverker for boblene du har kjøpt, men kan igjen hjelpe lommeboken.

– Plastglass er ingen høydare. De gjør det veldig vanskelig å plukke opp duften. Så ikke bruk veldig mye penger på vin om du skal servere i disse, råder Tennfjord.

Dersom du ikke skulle ha verken hvitvinsglass eller ha planer om å servere i plastikk, er det likevel andre kar du kan ta i bruk.

– Det viktigste er at det er tulipanformet.

TREND: Coupe-glasset har lenge vært en favoritt hos mange. Foto: Ingvild Tennfjord / Privat

– Glass-trender går i bølger

Ofte hører vi om hva som er in i både mat-, interiør- og moteverdenen. Er også å sette champis-glassene på hylla en forbigående trend?

Tennfjord tror ikke det, men kan huske mange andre glass-trender som har vært langt fra gode å smake og drikke av.

– Det viktigste med vin er at det gir deg glede. Jeg har gamle coupe-glass som jeg kjøpte i praha for mange år siden, og jeg bruker dem fremdeles fordi de gjør meg glad, sier Tennfjord .

– Da jeg var ungdom på 90-tallet var det mye keramikkglass. De var forferdelige å drikke av. Også var det også en trend for ikke lenge siden at glassene skulle være asymmetriske i åpningen, så du måtte forme munnen som en S.

Døscher har også gamle champagneglass som blir tatt i bruk ved jevne mellomrom, og mener at fine glass ikke bør stå ubrukt.

– Det mye viktigere for meg at man ikke skal være så himla opptatt av regler. Jeg elsker coupe-glasset, det er min guilty pleasure. De er for vakre til å bli stående i hyllen.

Hvilket champagneglass velger du? Flute Coupe Hvit- eller rødvinsglass Melkeglass Drikker rett fra flaska

Tips til deg som vil bli bedre på vin

Til deg som ikke er nevneverdig til vinkjenner enda, men kanskje kunne tenke deg å bli det, har både Døscher og Tennfjord gode tips.

– Jeg vil oppfordre til at alle snuser ordentlig på vinen, altså dytter nesa godt nedi glasset og tar et drag inn. Det ser kanskje litt rart ut, men det er viktig om du vil lære deg duft, forklarer Tennfjord.

– Alle som er litt opptatt av vin bør ta til seg disse tingene, og så er det gode nybegynnertips. Mange synes det er vanskelig å sette ord på smak og lukt, så dette er en måte å spille deg selv god på, fortsetter hun.

Om du er på utkikk etter nye vinglass som du med hell kan drikke alle vintyper fra, finnes det råd.

– Et av glassene jeg alltid vender tilbake til er Zalto Universal, som kan brukes til alt fra rødvin til champagne. Det er et tynt, elegant og funksjonelt glass som har perfekt størrelse på åpningen. Dette anbefaler jeg å bruke på dyrere og mer komplekse musserende viner, tipser Døscher.

Til tross for tilsynelatende mange regler i vinuniverset, har interessen for noe godt i glasset tydelig økt også her til lands.

– Jeg vil skryte av det norske folk! Vi har blitt så mye bedre og mer interessert i vin og på smak, avslutter Tennfjord.

