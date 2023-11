Kullsyremaskiner: Derfor bør du sjekke dato på plastflasken

UT PÅ DATO: Bildet viser journalistens gamle flaske, som gikk ut på dato for seks år siden. Foto: Julie Solvin Borgmo / VG

Om du bruker plastflasken til kullsyremaskinen din lenger enn utløpsdatoen tilsier, risikerer du at den eksploderer, sier ekspert.

Kullsyremaskiner er omtrent allemannseie i de norske hjem.

Både merket «SodaStream» og «AGA Aqvia» har blitt populære produsenter av husholdningsapparatet, som ved hjelp av et innebygd kullsyrepatron tilsetter kullsyre i vann fra springen.

Tilsetter man også litt smak, har man også hjemmelaget brus.

Men viste du at plastflaskene man bruker ikke varer evig?

Mandag 23. oktober publiserte influencer @jess_einaudi en TikTok-video som gikk viralt, med 2,6 millioner visninger.

– Tydeligvis går SodaStream-flasken ut på dato, forteller hun i vantro, mens hun viser fram flasken sin:

Reaksjonene til videoen har ikke latt vente på seg:

– Jeg fant ut av datostemplingen ETTER flasken eksploderte, skriver i kommentarfeltet under videoen.

– Jeg lagde nettopp SodaStream for første gang på evigheter. Flasken gikk ut i 2014, skriver en tredje.

MANGE KOMMENTARER: I skrivende stund er det 2100 kommentarer under videoen som beskriver influencerens oppdagelse. Foto: Skjermbilde/TikTok

Trond Rebne, Key Account Manager i AGA, bedriften som produserer kullsyremaskinen, fortalte til DinSide i 2016 at plast forringes og slites ved lang bruk.

– Utløpsdatoen er med hensyn til sikkerhet. Fragmenter fra plasten ønsker vi ikke å ha i vannet, sa Rebne.

En annen viktig årsak for at plastflaskene har utløpsdato, er at det oppstår et trykk hvem gang du fyller gass i vannet. Over tid vil flasken bli gammel, slitt og porøs, kan man risikere at de sprekker, opplyste Rebne.

– Derfor skal flaskene byttes etter tre års bruk, sa Rebne.

GÅR UT PÅ DATO: Det er kanskje rart å tenke at andre ting enn mat kan gå ut på dato - men også plastflaskene til kullsyremaskinene må byttes ut jevnlig. Foto: Julie Solvin Borgmo / VG

På SodaStream Norge sin egne nettsider forklarer de utløpsdatoen med at plast er et materiale som blir hardere med tiden, og at når plasten blir for hard, kan den ikke lenger utvide seg under kullsyretilførselen:

«Dette er grunnen til at SodaStream-flasken din har utløpsdato, og at den ikke kan brukes i en SodaStream-maskin etter denne datoen for å kunne garantere din sikkerhet», skriver de videre.

Kjøper du derimot en glassflaske til kullsyremaskinen din, skal den vare evig.

