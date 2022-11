Spiser du burgeren feil vei?

SKAL DEN SNUS?: Ja, det er spørsmålet. Sara Johannessen Meek / VG

Etter å ha lest denne saken, så må du kanskje revurdere hvordan du spiser burger fremover.

Ok. Man kan kanskje ikke spise en burger feil, men det virker som at flere og flere har bestemt seg for at det finnes en bedre måte å nyte burgeren på.

Og det er ved å spise den opp ned.

Flere nettsteder, som Delish og Business Insider, har tidligere hevdet at opp ned er den beste måten å fortære burgeren.

En av grunnene skal blant annet være at bunnen av burgerbrødet er mye mindre stabilt, så å snu den opp ned forminsker sjansene for at burgere skal falle fra hverandre, skriver matsiden.

– En ekte burger-conoisseur burde alltid spise burgeren opp ned, sa mannen bak burgerbloggen Burger Lad da.

Restaurantkjeden TGI Friday’s har også sagt at burgeren til og med smaker bedre opp ned, skrev Newsweek i 2021.

Gjør burgeren mer smakfull

Mannen bak «Norges mest upretensiøse matkonto» forteller at han er en trofast tilhenger av opp-ned-burgeren.

– Jeg begynte å spise burgeren opp ned for flere år siden, da jeg tilfeldigvis så at en tidligere klassekamerat gjorde det, forteller hobbykokk Kristoffer Kaayne Kaalsaas.

– Først så trodde jeg at han ikke visste hvordan man skulle spise en burger, men så sa han at det gjør at burgeren treffer ganen annerledes, på en mer riktig måte enn når man spiser den vanlig, fortsetter han.

Kaalsaas er ikke fremmed for å teste ut nye ting. I videoen under viser han hvordan man kan lage en like saftig burger, med bare halve kjøttforbruket.

Nå har Kaalsaas selv landet på samme konklusjon som sin tidligere klassekamerat.

– Jeg synes rekkefølgen på ingrediensene passer bedre opp ned, og i tillegg så blir det ikke så mye bolle oppi ganen når man tar en bit, forteller han med en latter.

– Mindre søl

Et annet pluss, skal vi tro matprofilen, er at det faktisk blir mindre søl av å spise burgeren på hodet.

– Topplokket på hamburgerbrødet er mye tjukkere enn bunnen, så når man spiser den opp ned, så får den trukket til seg mer av saftene som renner ut av burgeren. Det verste jeg vet er når bunnbrødet blir soggy og begynner å falle fra hverandre.

Ekte kjærlighet

– En gang sa en gjest på restauranten at «hvis du ikke trenger en dusj etter å ha spist en burger, spiser du den feil,» sier Christopher Vrioni humoristisk.

Han er innehaver av Super Hero Burger i Trondheim, som også har utvidet til Super Hero Pizza og Super Hero Torget, ifølge trd.by.

– Jeg synes at folk skal spise burgeren sånn de vil.

– Har du noen tanker om at folk spiser den opp ned?

– Jeg synes at den bør spises sånn den settes sammen, for det er gjort med ekte kjærlighet. Altså at bunnen av hamburgerbrødet er nedover.

På spørsmål om hvordan han spiser sin burger, kommer svaret kontant:

– Raskt.

Hva med å teste en opp-ned-versjon av noen av disse digge burgerne?

