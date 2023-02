Slik gjør du fredagstacoen litt billigere

Vi kjenner alle på det: Det meste later til å bare bli dyrere . En tur på butikken røper at du ikke slipper unna uten å bruke noen hundrelapper på fredagstacoen, med mindre du har mange av varene liggende hjemme, eller er en av dem som henter maten din i nærbutikkenes søppelkasser.

Men vi i Godt er glad i taco og vil ikke at du som leser skal ofre den høyt elskede retten nå som helgen ringes inn. Vi har derfor hentet inn to matglade sjeler som deler sine beste tips til hvordan man kan knipe inn på kostnadene, uten å måtte ofre den gode smaken.

Billig protein

Matblogger Kristoffer Tvilde pleide å holde matbudsjettet i sjakk ved hjelp av dumpster diving, men etter at han ble småbarnspappa, gikk han over til litt enklere måter å spare penger på. Og de deler han med over 100 000 følgere på Instagram og TikTok.