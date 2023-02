Min Matdrøm: Emilie «Voe» Nereng

10. februar 2023 Aktuelt

NY BOK: – Det er en litt annerledes kokebok; Leseren blir nemlig oppfordret til bevisstgjøring av eget kosthold og egne mål slik at man kan skape en sunnere livsstil som funker over tid, sier Emilie Nereng. Sara Johannessen

Åsa H. Aaberge Journalist Lagre artikkel

I år vil Emilie Nereng invitere til middagsselskaper, reise - og vinne en lasagne-konkurranse.

I denne spalten snakker vi med kokker og kjente folk som er glad i mat, om matopplevelser og hva og hvor de gleder seg til å spise og lage i det nye året. Vi har snakket med Farmen kjendis-aktuelle Trond Moi, kokk Heidi Bjerkan og matblogger Aicha Bouhlou.

Emilie Nereng (27) har de siste årene gått fra bloggeren «Voe» til matinfluencer og kokebokforfatter. Hun avsluttet 2022 med å gi ut boken «Sunnere livsstil», og startet 2023 med å vinne utmerkelsen «årets influencer» under Vixen Awards.

Og hun har mye mer å glede seg til i år.

Hvilket matminne, eller måltid, fra i fjor du vil du gjenskape i 2023?

– Matopplevelser skapes mye av atmosfæren rundt, så for meg er det å komme inn i hytta fra en kald tur og nyte en god og varm gryte som har putret i timevis blant det aller beste jeg vet. En slik matopplevelse hadde jeg i høst da jeg disket opp gryte av høyrygg etter oppskrift fra Ida Gran Jansen. Jeg har nylig fått meg egen hytte, og dette måltidet er noe jeg virkelig gleder meg til å lage igjen.

Hvor gleder du deg til å spise?

– Jeg gleder meg til å spise måltider under vinrankene i et hus i Italia, som jeg og kjæresten skal besøke i sommer. Italiensk mat er noe av det jeg liker best i hele verden, og å kombinere det med kokkelering på utekjøkken med gode venner blir en drøm som går i oppfyllelse.

Hvilke nye retter og oppskrifter vil du prøve å lage i år?

– Jeg har blitt utfordret av et vennepar om å lage den beste lasagnen. Har hørt at konkurrenten skal bruke 100 timer på sin ragu, så her må jeg virkelig brette opp ermene. Selv om jeg det er en klassisk rett jeg har laget 100 ganger før, gleder jeg meg til å se om jeg klarer å maksimere smaken på lasagnen min til å bli verdens beste.

– Jeg er lidenskapelig opptatt av å fremme at en sunn livsstil ikke handler om restriksjoner, men balanse, sier Nereng. Sara Johannessen

Noe nytt du vil lære deg på kjøkkenet?

– Jeg har lyst til å lære meg å lage god kraft. Etter å ha sett utallige timer med Masterchef Australia vet jeg at en god «broth» er noe som virkelig setter et preg på en rett. En god kraft handler gjerne om å bruke avskjær fra kjøtt eller fisk og ting du kanskje ellers ville kastet, og dermed forvandle «søppel» til gode smaker.

Hva har du dilla på å lage nå?

– Min absolutte favorittrett nå om dagen er min gulrotkakegrøt fra min nyeste bok. Den må jeg spise daglig, en rett som gjør at jeg faktisk gleder meg til å stå opp om morgenen!

Hvilke matvare vil du bruke mer?

– Aubergine. ❤️ Jeg bruker aubergine allerede ganske mye, men jeg får ikke nok.

Hva er det beste du lager med aubergine?

– Noe av det beste jeg vet er «aubergine rollatini». Det er en rett som er lett å bli forelsket i – den minner om lasagne, men består av tynne skiver aubergine rullet sammen med et fyll av kremost og pesto.

«Aubergine rollatini» fra kokeboken «Sunnere livsstil». Sara Johannessen

Hvilke mat- og drikketendenser tror du på for året?

– Jeg tror interessen for råvarer fremfor ultraprosessert mat vil fortsette, noe som forhåpentligvis gjør at folk prioriterer å bruke litt mer tid på kjøkkenet når de skal lage middag. Dessuten tror jeg at høyere matvarepriser vil gjøre folk mer bevisste på å kaste mindre mat, det hadde vært en veldig positiv trend.

Hvordan ser et perfekt måltid med gjester ut i 2023, for deg?

– Jeg elsker når måltider blir et samarbeidsprosjekt, sammen med mennesker jeg er glad i. Alle får ansvar for hver sin del av måltidet, og man setter seg ned og nyter det med en flaske vin etterpå. Satser på at det blir flere slike måltider i løpet av 2023!

Hvordan ser et slikt selskap ut, er maten i fokus eller pynt og musikk?

– Når jeg skal ha gjester sørger jeg for å ha planlagt godt i forkant slik at selve matlagingen ikke blir stressende for meg. Deretter elsker jeg å sette på en god spilleliste, tyvstarte litt på vinflasken og tenne levende lys rundt meg. Jeg er veldig opptatt av å kunne kose meg med gjestene, og derfor kjører jeg ofte en rett som kan stå en stund i ovnen og som ikke krever særlig mye fokus fra meg.

Hvem inviterer du?

– Jeg elsker å ha middagsbesøk og inviterer hvem som helst egentlig, men nå om dagen blir det mest besøk fra kompisene til kjæresten min, barndomsvenner fra Hønefoss og familie.

Tapas med venner er en favoritt for Nereng. Sara Johannessen

Hvilke kokebøker, kokker eller influensere lar du deg inspirere av i år og hvorfor?

– Jeg inspireres av @carolinagelen som stadig disker opp lekre retter på Instagram med smakskombinasjoner som er veldig annerledes enn hva jeg vanligvis spiser. Ellers inspireres jeg av norske influensere som fokuserer på grønne og sunne matvalg, som @livsstilsdagboken, @Hannelenesvegetar og @eatmoreplants.no. Og jeg er en tilhenger av matfilosofien til @maritkolby om at vi bør spise mer råvarer og mindre ultraprosessert mat.

Hva gjør du selv for å utvikle deg på kjøkkenet?

– Det viktigste jeg er gjør er å teste ut nye retter og smakskombinasjoner. I en hektisk hverdag er det lett for meg å gå for kjente smaker og retter, men jeg elsker når jeg har litt ekstra tid til å eksperimentere. I tillegg trenger jeg nok å dra på flere oppdagelsesferder rundt om i verden for å utvide repertoaret mitt ytterligere.

Privat

Hvordan vil du skape gode matminner i året som kommer?

– Jeg lever og ånder for gode matopplevelser, og til jul ga jeg derfor bort restaurantbesøk i gave til både venner og familie, og på den måten får jeg også sikret meg noen kule matminner med folk jeg er glad i. I tillegg vil eksempelvis lasagne-konkurransen og utenlandsreiser by på flere gode matopplevelser. Jeg er ikke i tvil om at 2023 blir et godt år!

Vil du lese mer om god mat, og få inspirasjon til nye oppskrifter? Det nyeste Godt-magasinet er i salg nå, og kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 10.02.2023 kl. 14:11 Del

Finn flere artikler : Emilie Nereng

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny