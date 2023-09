Ukemeny for uke 37

Hver uke setter vi sammen en variert og smakfull ukemeny for å lose dere inn i den nye matuken.

Senere i uken er det både pølsegryte, et par fiskemiddager og noen vegetarretter for enhver smak. Hva med å kose seg med en skikkelig digg vegetarburger med søtpotet og chilimajones til helgen?

Uke 37 avsluttes med en fransk klassiker – gryteretten coq au vin (dog her laget med kylling). Husk at kyllinglårene skal marinere natten over, eller eventuelt i noen timer først.