Airfryer-forfatterens beste tips: – Kan brukes til nesten alt

16. juni 2023 Aktuelt

MIDDAGENS BESTE VENN: Hva gjør seg vel bedre en sprøtt og saftig hvitløksbrød til middagen? Få oppskriften lenger nede i saken. Foto: Stian Broch

Airfryeren har tatt det norske folk med storm. Men visste du at du kan lage eggerøre eller steke brød i kjøkkenmaskinen?

Da tidligere Masterchef-deltager og matekspert for Nettavisen Simen Vatne først testet ut airfryer, tenkte han at det var et helt unyttig redskap som ville gå av moten omtrent like fort som det ble populært.

Når har han skrevet en kokebok med bare airfryer-oppskrifter, og bruker selv airfryer til, tja ... alt!

Rask kokebok

En airfryer er på sett og vis en svært kompakt varmluftsovn som lar deg frityrsteke mat med lite eller ingen olje. Det er altså et sunnere og enklere alternativ for å lage crispy mat, enn å finne fram en kjele full av frityrolje.

Sunt, enkelt og godt? Ja, da er det kanskje ikke så rart at kjøkkenmaskinen raskt ble klassens mest populære.

– Ideen til kokeboken fikk jeg egentlig på denne tiden i fjor, jeg startet da på et bokprosjekt. Men så ble det bare ikke noe av. Men i desember så tenkte jeg at om kokeboken skulle bli noe, så måtte det skje nå snart, før all spenningen rundt airfryer er forbi, forteller matinfluenseren om prosessen.

AIRFRYER-FRELST: Det tok ikke lang tid før Simen Vatne ble bitt av airfryer-basillen. Foto: Stian Broch

4. januar tok han kontakt med et forlag, og kort tid senere var kokeboken «Norsk mat med airfryer» produsert.

– Det er utrolig gøy at vi fikk det til, men det var mye intensiv jobbing i den perioden, sier Vatne med en latter.

Varme- og tid-konvertering

Men om man er helt fersk i airfryer-gamet – eller er lei av å bare tilberede kylling og fries – hvor begynner man egentlig?

Når det gjelder varmekonvertering, har Vatne laget en huskeregel:

– Når du bruker airfryer, skal du beregne 40 grader mindre fra over- og undervarme og 20 grader mindre fra varmluft.

Det vil si at en oppskrift som kaller for 220 grader på over- og undervarme, vil tilsvare 180 grader i airfryeren.

Konverteringstabellen er hentet fra Simen Vatnes kokebok «Norsk mat med airfryer».

– Å lage mat med airfryer går kjapt, og dette er en av de største fordelene ved å bruke airfryer fremfor en varmluftsovn. På de aller fleste oppskrifter trenger du ikke å bruke tid på forvarming da airfryeren blir varm på et blunk, sier matprofilen.

Vatne mener at man kan beregne 20 prosent mindre tid når man tilbereder mat med airfryer, enn når man bruker over- og undervarme-funksjonen i stekeovnen.

Konverteringstabellen er hentet fra Simen Vatnes kokebok «Norsk mat med airfryer».

Ekspertens beste tips

– Det finnes mange smarte ting du kan gjøre med airfryer for å få enda bedre resultater og gjøre matlagingen enklere, her er noen av dem:

Vil du ha et enda saftigere resultat når du lager kjøtt og fugl? Forvarm airfryeren til 200 °C før du legger i råvarene.

Lager airfryeren din røyk når du steker råvarer med for eksempel mye fett? Hell litt vann i bunnen av airfryeren, dette gir mindre røyk.

Ta vare på kraften som legger seg i bunnen av airfryeren når du steker og bruk den til å lage smakfulle sauser.

Rist krydder og nøtter i airfryeren, dette forsterker og fremhever smaken på mange råvarer, det funker minst like bra som å riste i en tørr panne.

Legg aluminiumsfolie i bunnen av airfryeren for mindre søl. La fettet stivne før du pakker aluminiumsfolien sammen til en ball og kaster i restavfall.

Bruk airfryeren til å tørke og dehydrere frukt, bær og grønnsaker. Det går raskere enn i vanlig ovn og resultatet blir perfekt.

Finn riktig airfryer til deg og dem du skal lage mat til. Her er en enkel oversikt over hvor stor airfryer du burde gå for basert på hvor mange dere er:

1–2 personer: Under 3 liter

2–4 personer: 3–6 liter

4–6 personer: 6–8 liter

6–8 personer: Over 8 liter

Oppskrifter

– Jeg oppfordrer folk til å teste ut nye ting i airfryeren, ikke bare bruke den til pommes frites og kylling. De vil bli positivt overrasket, sier Simen Vatne.

For ifølge ham, kan airfryeren brukes til så å si alt av matlaging. I kokeboken har han for eksempel en oppskrift på hvordan man kan lage eggerøre i airfryer:

KLASSIKER: Hva med å prøve å lage klassisk eggerøre i airfryer? Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Visp egg lett sammen med fløte, salt og kvernet pepper

Ha røren over i en ildfast form og sett formen i airfryeren.

Stek på 180 grader i 8 minutter.

Halvveis inn i steketiden rører du godt i eggerøren slik at den flaker seg

Usikker på hva du skal ha til middag i dag? Hva med å følge Simen Vatnes oppskrift på en deilig middag bestående av crispy kyllinglår og hvitløksbrød laget i airfryer, med en sommerlig pæresalat til?

