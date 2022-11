Rødvin for nybegynnere: Slik lærer du deg å like rødvin

ET GLASS RØDT: Himmelsk for mange, men mer krevende å like enn hvite viner. Frode Hansen / VG

Maria Tveiten Helgeby

Ja, det er mulig å lære seg å like rødvin. Utfordrer du smaksløkene utvider du vinrepertoaret enormt, mener VGs vinekspert.

Situasjon: Du sitter i et middagsselskap og verten kommer med en karaffel rødvin. Det snurper seg i munnen, for rødvinskneika kom du deg aldri over. Hvitvin, musserende og rosé går bra, med rødvinen forbinder du med bitterhet, surhet og usmak – selv om du har lyst til å like rødvin som de andre rundt bordet.

Hvordan lærer man seg å like rødvin?

– Jeg har en god venn som ikke likte rødvin, og hun ville så gjerne like det, sier VGs vinekspert Sara Døscher.

– Så da gjaldt det å starte på de absolutt rundeste og snilleste fløyelsvinene som ikke har spisse albuer, og som ikke har det som nettopp er så typisk for rødvin; det markante snerpet – tanninene – som skiller seg fra hvitvin.

Døscher sier det handler om å utfordre smaksløkene sine.

– Selv startet jeg som en kaffe latte-drikker med tre brune sukkerbiter. Etter hvert ble latte til en dobbel espresso.

TIPSER: VGs vinekspert Sara Døscher. Line Møller / VG

På samme måte som med kaffe, går de fleste fra vanlig gulost til brie og blåmuggost.

– Jeg blir inspirert av å prøve nye ting, da får hjernen bryne seg. Så jeg ville ha tenkt at for å lære seg å like rødvin, ville jeg ha gått systematisk til verks: Start med snille druer, som for eksempel pinot noir eller primitivo.

Jo mer sol druene har når de vokser, desto høyere blir sukkernivået. Dette gir gjerne en vin med snillere og rundere profil.

– Nebbiolo-vin fra Piemonte, der det er kaldt, resulterer i noe helt annet. Nemlig en vin med mer snerp og spisse albuer. Høyere syre får de også. Å begynne med en Barolo blir nok heftig for mange – som jo er en Nebbiolo-vin. For å sammenligne, tar de færreste av oss 500 pushups første gang de er på trening, de starter i det små.

Sammenlign med kaffe og spør på polet

Hun tipser også om å sammenligne vin med kaffen du liker å drikke: Er du glad i espresso, behøver du kanskje ikke å begynne med den aller snilleste vinen. Er du kaffe latte-drikker, lønner det seg nok å begynne med myke og milde viner.

– Snakk med de i Vinmonopolet, fortell hvordan kaffen din pleier å være. Tenk at du må trimme smaksløkene for å få progresjon.

Døschers venninne, som ble nevnt i starten av saken, begynte på en Doppio Passo, en svært snill og sødmefull rødvin, ifølge vineksperten.

– Hun prøvde seg på en Falling feather. Den er også snill, og uten motstand.

DRIKK MINDRE, MEN BEDRE: Et skikkelig godt glass kan være nok for en kveld, mener Sara Døscher. Yan Sun / VG

Da var det gjort: Hun var over rødvinskneika.

– Videre på rødvinsskolen anbefalte jeg henne en Barbera. Her er det betraktelig høyere syre eller friskhet, og mye mindre sødme. Men fordi hun hadde trent, falt Barberaen i smak.

Når du har funnet en rødvin du ikke sterkt misliker, kan du spørre på polet om en vin som ligner, men er litt mer utfordrende i smaken.

– Og plutselig sitter du på en vinbar og velger fritt fra rødvinskartet. Lærer du deg å like rødvin, utvider du vinrepertoaret ditt enormt, samtidig som du tar smaksløkene dine med på en fantastisk reise! Hvis smaksløkene alltid får hvile seg og være i komfortsonen, skjer det jo ingenting gøy.

– Mitt motto er: Drikk mindre, men bedre. Ett skikkelig godt glass rødvin, med alle sine nyanser, kan være nok for en kveld.

Pass på temperaturen

Døscher tipser om at rødvin slettes ikke behøver å være romtemperert.

– Hvis en vin er altfor varm eller kald, så gir det utslag på hvordan den lukter og smaker. Jeg mener utelukkende at en lett avkjølt vin er best – altså at den har ligget i vinskap eller kjøleskap først. Jeg tar ut min rødvin cirka 20 minutter før servering. Når du heller i store glass, og holder en varm hånd på glasset, sier det seg selv at temperaturen stiger raskt. Er vinen for varm, forstyrres balansen i vinen, og alkoholen oppleves gjerne høyere enn den er. Og er den for kald, skjer det motsatte: Vinen lukker seg og aromaene kommer ikke til sin rett.

Hun fortsetter:

– Det er håp for alle som ikke liker rødvin. Du gjør det egentlig, du må bare lære deg opp.

Vinene du bør velge hvis du vil lære deg rødvin:

Start med to viner: En ung lys og lett Pinot Noir. Samtidig kjøper du en Primitivo. Skjenk opp i to glass, og sammenlign. Hvilken trives du best med? Der Pinot noir er silke, er primitivo tung fløyel.

Kjøp en tydelig fatlagret og utviklet eldre spansk tempranillo, for eksempel en Cune Grand Reserva. Den utpregede vaniljeduften kommer fra fatlagringen, liker du denne er fatlagrede viner noe for deg.

Videre kan du prøve en Merlot, for eksempel The Velvet Devil fra USA. Den er en perfekt nybegynnervin: Myk, moden og uten spisse albuer.

Hvis ingenting av dette funker, og du VIL like rødvin, må vi finne på noe annet: Gå til innkjøp av en rød portvin, helst en LBV (Late Bottled Vintage). Portvin er rødvin tilsatt brennevin, og sødmen er svært tydelig. Liker du ikke denne heller, ville jeg slått meg til ro med at det finnes masse spennende hvitvin, rosé og musserende der ute.

