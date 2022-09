Storsatsing på plastkutt: Forkastet etter ni måneder

18. september 2022 Aktuelt

SNAP-PACKENS FALL: Ringnes har sagt «ha det» til den mest klimavennlige sekspakningsemballasjen Norge har sett. Slik så ølseksjonen i VGs nærbutikk ut 15.09.22.

I 2018 lanserte Ringnes Norges mest miljøvennlige sixpack-emballasje. Etter bare ni måneder fjernet de den fra markedet igjen.

Hva er det som gjør en sixpack til en sixpack? Det er jo egentlig bare emballasjen rundt ølboksene. Men likevel er sixpacken et populært fenomen, som gjør det enklere (og mer fristende) å for eksempel kjøpe seks praktisk innpakkede øl, kontra tre enslige ølbokser.

Problemet med emballasjen som omkranser de seks ølene, er at den ofte er laget av plast, og at den ofte blir lagt igjen på stranden, i parken og langs veikanten.

Plastproblemet er stadig voksende, men det er også den folkelige konsensusen om at bruken av plast må kuttes kraftig ned.

For fire år siden var Ringnes først ute av de norske drikkevareprodusentene, med å hoppe på den grønne bølgen: De lanserte en splitter ny, nærmest plastfri innpakning som skulle erstatte den miljøfiendtlige plastemballasjen som tidligere hadde kjennetegnet en sixpack.

Den miljøvennlige løsningen var kommet, og navnet var «snap-pack».

Alt som trengtes var små limklumper som skulle holde ølboksene sammen, samt en liten plasthank på toppen. Den revolusjonerende innpakningen skulle først testes ut på alle sekspakninger med Carlsberg, noe som alene ville spare miljøet for 17 tonn plast i året.

MILJØPILS: Ringnes var først ute i Norge med en vesentlig mer miljøvennlig øl-innpakning.

Til VG uttalte Ringnes-sjef Anders Røed i 2018 at dersom alt gikk etter planen, ville de benytte den samme teknologien på hele deres boksportefølje innen 2021. Dette ville redusert det årlige plastforbruket med 170 tonn.

Men så gikk ikke alt etter planen.

Salget sank

– Vi hadde virkelig troen på snap-pack og ideen var strålende, men dessverre slo den ikke an slik vi hadde håpet, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Det ambisiøse målet om å strippe alle deres boksevarer for nesten all plastinnpakning ble fort lagt på is da det viste seg at snap-pack-ølen ikke slo særlig godt an i butikkene.

– Salget sank med 15 prosent ganske umiddelbart. Nå vet vi ikke om alt skyldtes snap-pack, da vi også hadde noen designendringer på denne tiden, men det er grunn til å tro at det hadde en betydelig påvirkning på salgene, sier han.

Bruusgaards teori om hvorfor salgene gikk ned, er imidlertid at mange var usikre på hvordan den nye innpakningen fungerte, og at de derfor valgte den bort.

– Det at vi ikke har lov til å kommunisere om alkoholholdige produkter, gjorde det vanskelig å instruere forbrukeren i hvordan man fikk boksene fra hverandre.

Etter bare ni måneder var ikke lenger snap-packen å finne i butikk, og det var igjen en symfoni av plast, og etter hvert papp, som skulle pryde sekspakningene.

PLAST SELGER: Nicolay Bruusgaard forteller at det miljøvennlige valget Ringnes tok i 2018 førte til en kraftig nedgang i salget av Carlsberg.

– Det hjelper ikke å ha en bærekraftig innpakning om folk slutter å kjøpe produktet, mener Bruusgaard.

Ringnes gikk derfor fort tilbake til den trofaste plastemballasjen.

– Plast i seg selv er jo i utgangspunktet en meget klimavennlig emballasje. Det er plast på avveie som skaper problemer. Det mange ikke vet er at papp slipper ut hele 158 prosent mer klimagasser enn 100 prosent resirkulert plastfilm, sier kommunikasjonssjefen.

Et av Ringnes sine mål for å minke sitt klimaavtrykk er at alle deres plastflasker skal bestå av 80 prosent resirkulert plast.

– Det løser ingen problemer

Selv om pappinnpakningen utgir høyere co₂-utslipp å produsere, er det på ingen måte enighet om at plast er en mer miljøvennlig emballasje – resirkulert eller ei.

– Resirkulert plast er fortsatt plast, så det løser ingen problemer når det gjelder plastforurensingen, og heller ikke plastforbruket egentlig, mener leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Naturvernforbundet var blant dem som ga Ringnes ros da snap-pack-emballasjen ble lansert. Nå er lederen skuffet over resultatet og innsatsen.

– Jeg kan forstå at det kan være vanskelig for én aktør i bransjen å konkurrere med alle de andre, men Ringnes burde fortsette å eksperimentere for å kutte plasten fra produktene sine, istedenfor å gå rett tilbake til engangsplasten. Det blir for billig for en såpass stor aktør som Ringnes å gå rett tilbake til plast og si «Vi kan ikke utvikle miljøvennlige løsninger fordi de andre i bransjen ikke er like kule som oss», mener han.

KRITISK: Truls Gulowsen mener at det ikke burde være så vanskelig å finne miljøvennlige løsninger på salget av ølbokser.

Det er også et faktum at plasten rundt sekspakningene med øl ikke har noe annet formål enn å ... forme sekspakninger med øl.

– Plasten er ikke der av holdbarhetsårsaker. Ølen klarer seg helt fint uten den plasten, det er ikke en agurk det er snakk om, sier miljøaktivisten.

– Hele drikkevarebransjen bør også forberede seg på at all unødvendig plastikk skal forbys, noe som allerede har begynt når det gjelder plastsugerør, Q-tips og engangsbestikk. Da burde jo plasten rundt ølboksene stå lagelig til for hugg, for det eneste argumentet for å beholde den plastinnpakningen, er for å selge mer drikke, fortsetter han.

Selv om pappinnpakningen har et høyere co₂-utslipp, mener likevel miljøaktivisten at dette er «the lesser of two evils». Det er nemlig slik, som vi alle vet, at plast ikke brytes ned i naturen. Tar man seg en tur i skogen skal man derfor ikke se bort ifra at man kommer borti et plastkadaver som en gang tilhørte en sekspakning med øl.

– Papp fører ikke til det samme forsøplingsproblemet som plast gjør, så helhetlig er resirkulert papp vesentlig bedre for totalavtrykket, enn å hver dag ta sjansen på at X antall fulle ungdommer kaster fra seg plast i veikanten.

FORSØPLINGSVERSTING: – Folk er gjerne i forsøplingsmodus når de kjøper inn sekspakninger, mener sjef i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Vil kutte 1000 tonn plast

Etter at snap-pack-prosjektet falt gjennom, satte Ringnes seg nye mål: Innen 2025 skal de kutte ut 1000 tonn plast fra deres produksjon. Bruusgaard forteller at de har kommet litt over halvveis, med et kutt på 548 tonn så langt, men innrømmer at det ikke er sikkert at de vil nå målet.

Hadde Ringnes imidlertid fulgt den treårige planen om å innføre snap-pack-løsningen på alle deres boksprodukter, så hadde det alene kuttet ut 1190 tonn plast fra 2019 til 2025.

Lederen i Naturvernforbundet kommer med en klar oppfordring til alle aktørene i drikkevarebransjen:

– De bør både jobbe hver for seg, for å finne gode og bærekraftige løsninger, slik som Ringnes forsøkte å gjøre, og så bør de jobbe sammen som bransje for å finne en felles løsning på problemet.

– Om alle sier «Nå slutter vi med plastinnpakning», så vil det ikke lenger være konkurranse knyttet til emballasjen. Det var jo akkurat denne konkurransen som gjorde at Ringnes avsluttet prosjektet deres, avslutter Gulowsen.

