Guide til alkoholfri drikke: Ekspertenes beste tips

I sommervarmen er det mange som liker å nyte et fruktig glass hvitvin eller en boblende cava. Men hva er det beste alkoholfrie alternativet?

– Det går fint an å bytte ut cavaen med en norskprodusert kombucha, sier Gard Wigdahl Karlsnes.

Alternativer til cava og prosecco

Sammen med et større sensorisk dommerpanel har han kvalitetssjekket flere alternativer. Det vil si at panelet har brukt sine sanser, altså smak, lukt og syn, til å evaluere egenskapene ved disse drikkene.

– Kombucha har et syrenivå og en friskhet man kjenner igjen fra vinverden.

– En norsk kombucha som selges på Vinmonopolet, med nektarin og aprikos, er et godt alternativ til cava og prosecco.

TESTER: Her tester sensorikere ved Nofima ulike typer alkoholfri drikke.

Kombucha til fet mat

DRIKKER MER ALKOHOLFRITT: – Jeg tror ikke denne trenden kommer til å gå over, men bli sterkere, sier Karlsnes i Nofima.

Botaniske drikker til sommermaten

– Et konkret eksempel er Moonbrew, som finnes på vinmonopolet.

– Et eksempel er det som heter Villbrygg. Dette ligger nært opp mot kombucha i uttrykket, med komplekse smaker som er milde og som ikke overdøver. Dette passer også til skalldyr, sier Carlehög og Karlsnes.

KOMBUCHA: Her prøver sensorikere på Nofima ulike kombucha.

Alkoholfritt til grillmat – prøv radler!

– Prøv utvalget. De alkoholfrie alternativene innebærer nye smaker som er mer diskré og komplekse – for eksempel i de botaniske variantene.

Aldri solgt mer alkoholfritt

– Salget av alkoholfritt på Vinmonopolet har doblet seg fra 2017 til nå, sier Ann Kristin Heggeseth Bakkeng over telefon.

Eplemost med kullsyre og «sparkling tea»

– Vi har både musserende vin som er basert på drue, og musserende basert på frukt eller te. For eksempel eplemost med bobler og det som heter «sparkling tea», som er basert på ulike tesorter.

– Det kan være en eplesider med hylleblomst, for eksempel, eller musserende eple og pære.

– Vi ser at det er kommet flere og bedre teknikker for å fjerne alkohol fra vin som beholder mer av aromaen og vinens struktur.

Bakkeng forklarer at alkoholen gir vin fylde, og fungerer som en smaksforsterker som gir vinen mer aroma. Alkoholfrie viner har som regel en del sukker for å kompensere for manglende alkohol.