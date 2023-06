Airfryer: Kjøkkenmaskinen som alle snakker om

SPRØ? Blir pommes fritesen like sprø i en air fryer som i en frityrgryte?

Enkelte merker skryter av at du bruker 90 prosent mindre fett enn ved fritering - altså «guilt free fritering». Men kan det være for godt til å være sant?

Kort oppsummert: I denne kjøkkenmaskinen er det varmluft som sirkulerer og som skal gi deg et godt resultat på stekingen med lite eller ikke noe fett. På en måte blir airfryeren som en liten varmluftsovn. Maten blir varmebehandlet på en måte som ligger et sted mellom steking og koking.

Airfryer-pionér

Så populært har apparatet blitt at det har fått sine egen fan-grupper på Facebook, hvor det deles alt fra tips og triks - til de beste oppskriftene.

– Ja! Du sparer tid, oppvask, strøm og fett, svarer Straume, som kan fortelle at airfryeren hennes er kjøkkenets aller mest brukte maskin.

Svineribbe og muffins

– Og dette får du ikke betalt for å si?

– Alt - nesten! Beignet-røre i airfryeren går jo for eksempel ikke. Men jeg lager heller svineribbe i airfryeren enn jeg gjør i ovnen. Og stekt kylling. Og vårruller. Og muffins. Og selvfølgelig pommes frites.

Perfekt pommes frites og to andre potetklassikere

Sprø pommes frites?

Hjemme hos Straume er de en liten husholdning på to personer og nå på høstparten går det gjerne i grønnkålchips, rødbetechips og søtpotetfries hjemme på Askøy, forteller hun.

Sunnhetseksperten elsker den

Lettvint

– Jeg bruker den bare til poteter foreløpig, men har som mål å teste ut andre oppskrifter. Det som er så genialt i forhold til poteter, er at man trenger minimalt med olje, men likevel får potetene en pommes fritesaktig smak og konsistens, sier den kliniske ernæringsfysiologen.

Hun forklarer at alt hun gjør er å kutte poteter i tynne staver, ha nedi airfryeren, helle over bittelitt olje, trykke på start, og så er det klart 30 minutter etterpå.

– Så da rekker jeg å lage resten av middagen mens potetene lager seg selv. Digger også at den er veldig enkel å rengjøre. Det er bare å ta ut «innmaten» og sette rett i oppvaskmaskin, forklarer hun.

Sunnere mat

– Men tror du det kan bli sånn at vi lurer oss selv med en airfryer? At vi i stedet for å lage sunnere mat velger fetere alternativer fordi den blir så sunn i airfryeren?