«Girl dinner»: TikToks nyeste favorittrett

11. juli 2023 Aktuelt

VIRAL TREND: Det dukker stadig opp nye trender på sosiale medier. Nå herjer «girl dinner» på TikTok, også kjent som en lat variant av et «charcuterie brett». Foto: Scran N`Tan/Instagram

Lea Heljesdatter Kvadsheim Lagre artikkel

«Girl dinner» eller «jentemiddag» går sin seiersgang på sosiale medier. Men hva handler dette fenomenet om?

Du har kanskje ikke hørt om konseptet før. Men sjansen er stor for at du allerede har laget en variant av en såkalt «jentemiddag». Mange vil si det er en gammel klassiker.

«Girl dinner» innebærer i hovedsak at man setter sammen en haug med mat fra kjøleskapet og lager et måltid med det man har tilgjengelig. Vanlige ingredienser inkluderer potetgull, ost, kjeks, salami, frukt og brød.

«Retten» krever dermed minimalt med matlaging og forberedelse.

Noen beskriver dette som en lat variant av et «charcuterie brett», som gjerne er et dekorativt fat fylt med mange forskjellige ingredienser, særlig ost eller skinke.

Ikke bare for kvinner

Andreas Offenberg og Fredrikke Gullbekk forteller at de er godt kjent med konseptet «girl dinner». De driver instagram-kontoen «Det Serveres», hvor de har over 20 000 følgere.

Offenberg og Gullbekk sier de ofte lager enkle måltider med det de har liggende i kjøleskapet, men synes navnet «girl dinner» er misvisende.

– Vi tenker at en middag som krever minimalt med matlaging og forberedelse er ganske universelt.

– Vi tror ikke at konseptet med å lage et enkelt måltid ut av det du har liggende er noe mer populært eller typisk for kvinner, men at det kanskje kan se sånn ut når det trender under navnet «girl dinner», legger de til.

– Er det noe negativt med denne «retten»?

– Vi tenker at det i utgangspunktet ikke er noe negativt med retten, så lenge man passer på å ha et variert og sunt kosthold.

Hvor kommer «girl dinner» fra?

Trenden skal ha sin opprinnelse fra en TikTok-video av Olivia Maher, publisert i mai. I videoen, som nå har fått over 1,2 millioner sidevisninger, sier Maher:

«Jeg kan ikke finne TikToken akkurat nå, men en jente la ut noe hvor hun sa hvordan bønder i middelalderen måtte spise brød og ost, og hvor forferdelig det var, og la til «det er mitt ideelle måltid». Dette er middagen min: Jeg kaller dette jentemiddag eller middelalder-bonde».

På hennes tallerkenen finner man brød, ost, druer og sylteagurk.

Se videoen hennes her:

Går viralt

Siden har trenden skutt i været. Nå har hashtag «girldinner» fått over 24 millioner sidevisninger på TikTok. Flere internasjonale medier har skrevet om trenden, deriblant Delish, Insider og Huffington Post.

Hva synes du om «jente middag»? Elsker det! Spiser ofte «jente middag». Skjønner meg ikke på det! Vet ikke.

Mange på TikTok og Instagram deler også sin versjon av «jentemiddag».

I motsetning til mange andre mattrender som tar av på sosiale medier, er ikke hovedfokuset med denne at maten skal se estetisk ut.

– Som en kvinne som bor alene, gidder jeg ikke å gjøre altfor mye når jeg lager middag alene, sier en kokebokforfatter Marissa Mullen (31) til Insider.

Mullen har kastet seg over trenden, og delt den med sine over 300.000 følgere på TikTok.

– Flere gryter og panner tilsvarer flere ting å rengjøre, og jeg trenger egentlig ikke å imponere noen med mine fancy matlagingsferdigheter. Jeg tror mange kvinner er enig i at enkle middager med lav innsats som ostetallerkener og snacks er en måte å slappe av på etter en lang dag.

Til tross for at det i hovedsak ikke skal handle om estetikk, arrangerer mange maten pent på en tallerken.

Vi har hentet fram noen videoer man kanskje kan la seg inspirere av:

«Boy dinner»

I likhet med Offenberg og Gullbekk, mener Camilla Hellum at navnet «girl dinner» misvisende. Hellum driver bloggmagasinet Urbania.

– Jeg tror ikke det er et «kvinnefenomen» å slenge sammen et raskt måltid når man har en travel dag. Når det er sagt, tror jeg kvinner deler hva de spiser under taggen «girl dinner» fordi det er et konsept startet av en kvinne, og har en tag som retter seg mot kvinner.

– Men jeg tror det bare er et spørsmål om tid før man ser flere «boy dinner»-videoer, og at trenden utvikler seg og spinner videre under andre tagger, legger hun til.

Fem raske middager på 30 minutter

Trenger du inspirasjon til enkle og kjappe middagsretter, som ikke er inspirert av «jentemiddag»?

Her er noen oppskrifter som er verdt å teste:

Vil du lese mer om sommerlig drikke? I Den lille sommerdrikkeboken kan du få tips til sesongens beste vin, bobler, øl og drinker. Boken kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)

Oppdatert: 11.07.2023 10:38 Del

Finn flere artikler : TikTokMiddagTrend

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny