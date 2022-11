Slik bør du oppbevare tørrvarer

29. november 2022 Aktuelt

RENT MEL: Eller gammelt mel i posen? Uansett type mel bør det oppbevares på et tørt og mørkt sted. Johanna Siring / VG

Ingeborg Christensen Breivik Journalist

Er du usikker på om fjorårets melpose er trygg å bruke i årets julebakst? Vi har spurt ekspertene.

Julebaksten er rett rundt hjørnet (eller kommet allerede, for de spesielt interesserte). Men for mange så betyr julebaksten at det er den ene tiden på året hvor man ransaker kjøkkenskuffen for å se om man har en åpnet melpose liggende et sted.

Men hvordan bør man egentlig oppbevare tørrvarene for at de skal holde seg lengst mulig? Og er det trygt å bruke fjorårets melpose i årets julebakst?

– Holder i en evighet

De fleste tørrvarer inneholder, som navnet tilsier, svært lite fuktighet. Det betyr at det er svært lite sannsynlig at det vil vokse mugg i tørrvarene, og de regnes derfor aldri som farlige å spise dersom de blir oppbevart riktig.

– Generelt så kan vi tenke at alt som ikke inneholder fuktighet, holder i en evighet, sier konditor Elin Vatnar Nilsen, som også står bak bakebloggen Krem.no.

– Når det er sagt, så inneholder det meste både fukt og fett, og derfor vil også tørrvarer forringes over tid. Det betyr ikke at de ikke kan brukes, men varene kan miste noe av kraften og bakeevnen sin. Man kan for eksempel oppleve at boller ikke hever som de skal, fortsetter hun.

BAKEGLAD: Elin Vatnar Nilsen er forfatter av kokebøkene «Søt bakst» og «Desserter». Gnistkurs.no

Hun understreker likevel at det ikke er farlig å spise tørrvarer som har gått ut på dato, og at varene ofte holder seg gode mye lenger enn det står på pakningen. Den største risikoen ved å bruke gammelt bakepulver er derfor at julebaksten kollapser.

Den beste måten å oppbevare mel, bakepulver og vaniljesukker på, er ved å ha det på et tørt, mørkt og litt svalt sted.

– Noe som trenger fukt, er brunt sukker. Mange har nok opplevd at det myke, brune sukkeret blir steinhardt når det har ligget i skuffen. Derfor har jeg det brune sukkeret liggende i kjøleskapet, for der holder det seg mykt.

Skadedyr i melet

En fare ved å la melet stå lenge, og spesielt dersom temperaturen er høy, er at uønskede gjester fort kan bosette seg i melposen.

– Jeg fikk melbiller i tørrvareskuffen for noen år siden. Det var en veldig varm sommer, og da dukket det opp skadedyr i mel. Det tok meg et år å bli kvitt de melbillene, så derfor er det greit å heller oppbevare tørrvarene i en lufttett eske med lokk, for å holde insektene ute fra skuffen, om man først får dem.

– Og om du merker at du har fått dem, kast alt av mel. Kjøp nytt og putt i en tett boks. Så må du bare støvsuge den skuffen til mannen med ljåen tar deg!, sier hun med en latter.

Nøtter og sjokolade i kjøleskapet

Er det én vare konditor Sverre Sætre bruker mye i hverdagen sin, så er det sjokolade. Han driver nemlig Sverre Sætre Konditori, hvor det er konfekter, kaker og makroner (blant annet) som står på menyen.

– På konditoriet så oppbevarer vi alt av tørrvarer litt svalt, og sjokoladen oppbevares på rundt 18 grader. Er det veldig varmt, kan vi også oppbevare sjokoladen i kjøleskapet. Men da er det veldig viktig at sjokoladen er vakuumpakket, for den bør ikke utsettes for fukt, sier han.

Dersom sjokoladen utsettes for fukt, så kan nemlig sukkeret skillet seg, og det vil påvirke både konsistensen til sjokoladen, og hvordan den er å bake med.

Også nøtter kan fort bli dårlige, i form av at de får en harsk, bitter smak. Sætre forteller at man unngår dette ved hjelp av lufttett oppbevaring.

Elin Vatnar Nilsen

– Nøtter skal stå svalt og mørkt for å unngå oksidasjon. Blir det for varmt kan de også settes i kjøleskapet, men da er det veldig viktig å forsegle nøttene, slik at det ikke blir fare for mugg.

Generelt tipser dessertkokken om å dekke til tørrvarene og å oppbevare dem mørkt.

Så, hvis du lurer på om det er trygt å finne frem fjorårets melpose, så er svaret mest sannsynlig ja.

Men et tips til alle som planlegger å bake denne julen, for så å rydde vekk tørrvarene frem til neste års julesesong: Oppbevar dem som ekspertene råder.

Snart tid for å bake til Luciadagen - her er oppskriften på klassiske lussekatter:

Rettelse: I den originale teksten stod det at sukker burde oppbevares i kjøleskap, men det korrekte var brunt sukker. Dette ble endret 30.11.2022 kl 1631.

Publisert: 29.11.2022 kl. 15:06

Oppdatert: 30.11.2022 kl. 16:31 Del

