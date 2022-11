Så ofte bør du vaske drikkeflasken

En dag startet en diskusjon på kontoret som gikk på rengjøring av drikkeflasker: En av våre kolleger har ikke vasket sin drikkeflaske på seks år, og mente det var helt OK siden den bare inneholdt vann. En annen følte det var for sjeldent å vaske drikkeflasken én gang i uken.

– Man vasker jo for eksempel opp kopper og glass etter at man har spist, og hvorfor gjør man det? Jo, fordi vask med vann og såpe fjerne matrester og annet slik at minst mulig bakterier kan vokse der. Å vaske drikkeflasken er sånn sett bare en naturlig del av normal hygiene og smittevern.

– Ja, helt klart. For i fuktige miljøer, som i en drikkeflaske, vil du kunne ha ukontrollert vekst av bakterier. Og hvis du går i munnen på en pasient, vil du finne bakterier fra pasientens normalflora, men kanskje også andre bakterier som ikke skal være der. Og noen av bakterieartene som ikke gjør pasienten syk, kan på et annet tidspunkt fremkalle sykdom.

Cathrine Signe Svindland er seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet. Hun sier det samme: At vannflasker bør vaskes minst like ofte som vannglass.

Enersen ved UiO forteller at i en drikkeflaske som ikke blir vasket, er det mye større sjanse for fuktighet siden innsiden ikke får tørket ut. Og da blir det raskt bakterievekst, da fuktighet er sentralt for at bakterier skal vokse. Har du flasken stående i romtemperatur på rundt 20 grader i tillegg, er det enda større mulighet for oppvekst av bakterier – hvis flasken har vært i bruk.