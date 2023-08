Blindtest av frosne croissanter: Dette er de beste og verste variantene

18. august 2023 Aktuelt

Hva er de beste crossiantene i frysedisken? Her får du svaret. Foto: Godt

Av Ingeborg Christensen Breivik og Helene Mariussen Lagre artikkel

En god croissant kan være det beste du har smakt. En dårlig croissant kan få en franskmann til å gråte, skal vi tro den franske bakeren Manuel Chovin.

Croissanten er uten tvil franskmennenes stolthet. Og det er ikke rart: Den myke, crispy, smør-dynkede godheten har markert seg som et essensielt bakverk på kafeer over hele verden.

Det franske bakverket tar imidlertid opptil et døgn å lage, noe som gjør croissant-baking til en sjelden, eller ikke-eksisterende, aktivitet for folk flest. Om man da ikke vil punge ut med bortimot 50 kroner for en croissant fra kafé hver gang man blir fysen, så er frosne croissanter fra butikken det beste alternativet man har.

Men en croissant er aldri bare en croissant.

– Den skal være crispy på utsiden, men myk og fluffy på innsiden. Den skal ikke være for kompakt; man bør kunne se de ulike lagene i deigen, sier Manuel.

Han er fra Frankrike og har tusenvis av croissanter under beltet med tyve års erfaring som baker. I 2016 kom han til Norge og driver nå Boulangerie M i Oslo. Han er rett og slett ekspert på fransk bakst.

KAN SIN CROISSANT: Manuel Chovin driver Boulangerie M i Oslo, og ifølge han selv leverer de opp mot 7000 croissanter i uken til både på eget bakeri og kafeer rundt om i hovedstaden. Foto: Helene Mariussen

Vi testet alle frosne croissant vi fant i frysedisken hos dagligvarebutikkene. Dermed består testen av produkter fra Rema 1000, Coop, Meny og Iceland.

Panelet består av den franske bakeren og croissant-mesteren Manuel Chovin, og Godt.no-journalist Ingeborg Christensen Breivik, som utvilsomt utgjør det folkelige alibiet i denne duoen.

Fakta Blindtest av frosne croissanter: Slik testet vi I denne testen har vi med seks ulike varianter av frosne croissanter. Vurderingskriteriene gikk på utseende, smak, form og konsistens. Testerne visste ikke hvilken croissant de smakte på til enhver tid, og dermed heller ikke prisen. Resultatet fra testen blir presentert i artikkelen i samme rekkefølge som panelet smakte på croissantene i. Les mer

Foto: Helene Mariussen

Rema 1000s merke God bakst kickstarter blindtesten med en croissant som imponerer begge i panelet, både hva gjelder smak og sprøhet.

– Jeg er positivt overrasket over smaken på denne frosne croissanten, sier Manuel.

Ingeborg tar en bit av sin egen croissant og hever øyenbrynene over sprøheten og smørsmaken.

– Man kan jo høre at croissanten smaker – det er vel bra! sier hun og ser mot eksperten som gir et bekreftende nikk.

Foto: Helene Mariussen

Vi stekte croissantene i etter anvisningen på posen, altså rundt 30 minutter på om lag 160 grader. Dette får imidlertid bakemesteren til å heve øyenbrynene. Han mener nemlig at croissantene trenger høyere varme, men kortere steketid for å blåse seg ordentlig opp.

– Jeg ville aldri anbefalt denne stekeoppskriften! Croissanter må stekes på høyere varme enn dette. Det er varmen som får dem til å bli fluffy og store og å holde seg slik.

Og han har helt rett: Panelet er nemlig enige om at croissanten blir for kompakt og flat, tross den gode smaken og sprøheten på utsiden.

For å gi croissantene en rettferdig sjanse, bestemmer vi oss for å steke croissantene etter Manuels instrukser, og å ignorere det som står på pakningene.

Croissantene blir derfor stekt på 190 grader i 15 minutter. Men dette beviser at man må kjenne sin ovn og at de alle er forskjellige: Vi må nemlig la bakverket stå ti minutter til, og i tillegg snu den opp ned for at undersiden også skal bli sprø.

Panelet smaker på Rema 1000s croissant på nytt. For transparentens skyld kan vi nevne at denne ble smakt på for andre gang etter at alle de andre croissantene hadde blitt testet:

– Denne er virkelig god! utbryter Ingeborg igjen og Manuel sier seg enig.

– Den er fortsatt litt «soggy», men jeg liker smørsmaken og sprøheten. Men jeg liker ikke instruksjonene på posen!

Pris: 49,90 kroner

Vurdering: 9/10 fra begge i panelet

Foto: Helene Mariussen

– Det er ikke særlig stor forskjell på denne og den forrige, men jeg synes begge croissantene smaker som de burde smake, sier Manuel.

– Jeg elsker denne. Den smaker veldig av ekte smør, i tillegg til at jeg synes den er hakket søtere enn den forrige. Den smaker mer som noe jeg ville fått servert på et bakeri, mener Ingeborg.

Bakeren sier seg enig i at croissanten fra Coop er litt søtere enn den fra Rema 1000.

Foto: Helene Mariussen

Det frister Godt.no-journalist Helene Mariussen, som hittil har tatt notater, til å smake. Hun klarer ikke dy seg fra å dele sin mening også:

– Herregud, som den knaser mellom tennene! Denne var jo dødsdigg. Den har en perfekt balanse mellom søtt, salt og smør, mener hun.

Og selv om eksperten er litt mer nøktern i sin vurdering, så er han enig i at både Rema 1000 og Coop sine frosne croissanter er et prima alternativ til hjemmelagde eller kafékjøpte croissanter.

Manuel gir et lite trekk til både Rema 1000 og Coop sine croissanter for å være hakket for små. Han mener at en vanlig croissant veier mellom 90–110 gram, men at disse ligger på rundt 70 gram, noe han mener er for lite.

Pris: 65,90 kroner

Vurdering: 10/10 fra Ingeborg og Helene, 8/10 fra Manuel

Etter to store croissant-suksesser, ble tredjemann i blindtesten en stor skuffelse. Førsteinntrykket var for så vidt bra: Den virket både større og luftigere enn de første croissantene, og man kunne tydelig se de ulike lagene i deigen når man rev i bakverket.

Men smaken var ikke noe å skryte av.

– Denne liker jeg ikke. Det er ikke mye smak her, hverken salt eller søtt. De har heller ikke brukt ekte smør i deigen – dette er margarin! Det er virkelig ikke en god smak, sier bakeren og kaster et blikk av forakt ned på croissanten.

Foto: Helene Mariussen

– Ja, jeg er skuffet over denne. Og den er faktisk ikke crispy nok, heller, selv om den så sånn ut! Den er alt for kompakt på toppen, supplerer Ingeborg.

Panelet konkluderer med at croissanten smaker «feil». Både deigen og smøret smaker syntetisk, og man føler ikke at man spiser en kvalitetsvare.

– Dette er en av de rareste smakene jeg har kjent på, sier Manuel videre, etter å ha tatt en motvillig bit til.

– Det smaker som om det er en ingrediens her som ikke hører hjemme. Ettersmaken er lang, bitter og ekkel, konkluderer han til slutt.

Pris: 43 kroner

Rangering: 2/10 fra begge i panelet

Foto: Helene Mariussen

– Denne ser veldig bra ut, er dommen til Manuel, etter å ha kastet et blikk på croissanten fra Jacobs Utvalgte.

Panelet er enige i at dette er varen som ligner mest på en «ekte» croissant hittil i blindtesten. Etter å ha smakt på croissanten, konkluderer de med at den er ganske god, men at den smaksmessig ikke når standarden som ble satt av Rema 1000 og Coop sine croissanter.

Foto: Helene Mariussen

– Den første så ut som en mini-croissant, men smakte best. Denne ser best ut, men mangler litt smør. Ellers liker jeg både konsistensen og smaken, sier Manuel.

Ingeborg gir croissanten bonuspoeng for mest «sprøhet» så langt i blindtesten, kombiner med en myk og flakede deig på innsiden. Den er imidlertid for tam i smaken, og hadde gjort seg bedre med en tydeligere smak av både salt, sukker og smør.

Pris: 57,50 kroner

Rangering: 7/10 fra begge i panelet

Det umiddelbare inntrykket er at denne croissanten er knøttliten, og ser urovekkende kompakt ut. Etter å ha smakt på produktet, rister både Ingeborg og Manuel forskrekket på hodet.

– Dette er ikke en croissant! utbryter franskmannen.

– Det minner om en blanding av en bolle og en brioche. Den er alt for kompakt, sjokoladen er billig. Det finnes ikke ord ... sier han og reflekterer en liten stund før den beinharde dommen faller:

– Hvis du serverer denne croissanten til en franskmann, så vil han begynne å gråte.

Foto: Helene Mariussen

Ingeborg ler av dramatikken, men sier seg utvilsomt enig: Dette kan ikke klassifiseres som en croissant. Hverken smaken eller teksturen minner om bakverket denne varen utgir seg for å være.

– Det minner om noe man finner på frokostbuffeten i Syden. Og jeg elsker egentlig pain au chocolat, men dette er en forbrytelse, sier Godt-journalisten.

Pris: 46 kroner

Rangering: 1/10 fra begge i panelet

Mot slutten av blindtesten ble det tydelig for alle involverte parter at den ikke kom til å ta seg opp igjen etter alle nederlagene, til tross for braksuksessen av en start.

Ingeborg sliter med å skjære gjennom croissanten med en kniv, fordi den er så seig og hard. Hun klarer det omsider, og tar en nølende bit.

– Det her kjennes ut som å tygge på et gummihjul. Den var helt sinnssykt hard å spise, sier hun forbauset.

Manuel tar også en bit, og det er ikke til å legge skjul på skuffelsen.

Foto: Helene Mariussen

– Å nei. Jeg har aldri smakt noe som dette, sier han, før han raskt som lynet legger til:

– Og ikke på en positiv måte!

Det beste ordet for å beskrive både teksturen og smaken til denne croissanten, er «prosessert». Den har konsistensen til en hard bolle, og, merkelig nok, minner smaken om noe man få kjøpt fra en fast food-kjede, ifølge panelet:

– Jeg vet hva det er! Det smaker som McDonald’s!

– Ja, du har helt rett, nikker Manuel og konkluderer for andre gang i løpet av denne blindtesten med at han ikke har smakt noe lignende før.

Croissant-eksperten legger fra seg baksten.

– Dette kan heller ikke kalles en croissant. Det kan ikke engang kalles et brød.

Pris: 77, 90 kroner

Rangering: 1/10 fra begge i panelet

– I denne testen har vi vært igjennom både det beste og verste av kvalitet. Det er få av produktene som er i midten, sier Ingeborg.

Croissantene fra Rema 1000 og Coop beskriver panelet som den nærmeste man kommer en perfekt croissant: Her er både sødmen og smørsmaken helt fantastisk.

– De er litt små i størrelsen etter mine preferanser, men de er virkelig gode, og det er ikke mye som skiller dem.

Like etter på pallen kommer Jacobs Utvalgte. Den mangler litt sødme, men smørsmaken er nærmest perfekt – ikke minst er lagene helt nydelige.

– Jeg har testet frosne croissanter laget av profesjonelle bakere i Frankrike, som smakte verre enn de beste vi teste her.

Produktene som får lavest score blir slaktet av Godt-panelet.

– Jeg er sjokkert over de siste produktene, sier Manuel.

Croissanten med lavest score minner mer om rundstykker, mangler smak og virker tørre.

– Som baker skjønner jeg ikke hvorfor noen vil lage dette.

Manuel har noen gode råd når du skal preppe en frossen croissant hjemme.

– Det blir mye bedre hvis du glaserer den med egg før du steker den.

Og når det kommer til steking er det et par ting man bør tenke på. Et godt tips er å bruke varmluftsfunksjonen. Da blir varmen jevnere fordelt i ovnen, og man kan unngå at croissantene blir svidd på toppen. Manuel anbefaler å steke dem på 180–190 grader i ca. 15 minutter. Er den dypfryst, bør den tine litt først. Og det viktigste:

– Husk å alltid gjøre ovnen varm på forhånd, sier Manuel.

Har forteller at når croissanten er gylden på undersiden, er den klar. Hvis den fortsatt er lys, må den stå lenger.

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Oppdatert: 18.08.2023 16:34 Del

Finn flere artikler : Blindtestcroissant

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny