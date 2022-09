Trude er Norges airfryer-dronning: – Har eksplodert

23. september 2022 Aktuelt

MANGE FRYERS: Entusiasten har fem airfryere hun bytter på å bruke.

Ville du noensinne stekt juleribben i airfryeren? Det vil kokk Trude Straume at du skal.

Hvis du er det minste interessert i fenomenet airfryer, er det en stor sjanse for at du har hørt om Trude Straume. Den snakkesalige og lattermilde bergenseren står bak Facebook-siden «Enklere og sunnere matlaging med Airfryer» som har over 30.000 medlemmer.

Kanskje ikke så rart, når hun til enhver tid har tre airfryere stående på kjøkkenbenken, og to ekstra som hun bytter på å ta frem innimellom.

– Og jeg har hatt flere, ler hun.

Test ut Trudes oppskrifter med airfryer nederst i artikkelen.

Straume er utdannet kokk, og står bak matbloggen Mat på minutter hvor hun deler tips om hvordan man kan airfrye alt fra quesedillas til hveteboller. Nå er hun aktuell med kokeboken «Den store airfryer-kokeboken».

IKKE BARE POMMES FRITES: Alt fra biff til granola kan visst lages i en airfryer.

– Nitti prosent bruker sikkert airfryeren til middag, og mange tror den bare kan brukes til å lage sprø pommes frites. Men jeg bruker den hele dagen.

Hun og datteren bor alene, og for Straume er det praktisk å kunne lage mindre porsjoner. Som to hveteboller, istedenfor et helt brett.

– Alt må ikke være så mye og stort hele tiden. Jeg vet ikke hvor mange som bor alene, men da jeg la ut at boken kom, var det mange som takket meg fordi jeg har fått de til å bruke airfryeren.

Hun peker på hverdagsklemma, og hvor praktisk det er å kunne slenge to fiskekaker i airfryeren, og ha de klare på seks minutter uten oppvask – så har de en snack i bilen før trening.

– Airfryer er så mye mer enn luftfrityr, sier hun.

– Ufattelig

For Straume startet interessen i kjøkkenredskapet i 2017. Hun hadde sett en airfryer på YouTube, og googlet seg fram til det hun tenkte var den beste.

– Siden jeg er utdannet kokk, er jeg opptatt av matlaging. Jeg begynte å lage mat med den, og la ut oppskriftene på Instagram, Facebook og en blogg en venn hadde laget for meg.

ENTUSIAST: Trude Straume kan sin airfryer.

I 2018 var det 700 på Facebook-gruppen som i dag har 30.000. På Instagram har hun 8900 følgere.

– Så det har eksplodert. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle skrive min egen airfryer-kokebok. Det er ufattelig, egentlig.

Populære før jul

– Airfryers har vært veldig populært blant POWER-kundene siden de gjorde sitt inntog på det norske markedet for noen år siden, sier Monica Iren Fasting, elektronikkjedens PR- og kommunikasjonsansvarlig for de nordiske landene.

Særlig Philips produkter gjør det bra, og spesielt de i prisklassen 2000–3000 kroner. Hun forteller at salget i år er litt ned sammenlignet med fjoråret.

– Men vi så også i fjor at salget av Airfryers toppet seg i ukene før jul, og spesielt under Black Week. Det lå mange Airfryers under norske juletrær i fjor, og den trenden tror vi fortsetter i år.

STEKES: Bakte grønnsaker til middagen.

Den amerikanske storavisen New York Times hadde tidligere i år en artikkel om kjøkkenredskapet, og viser blant annet til den internasjonale Facebook-gruppen «Easy Air Fryer Recipes» som har nærmere en million medlemmer – og får 10.000 følgeforespørsler daglig.

– For å forstå besettelsen mange har med airfryers, hjelper det å se tilbake til midten av det 20. århundre, da matprodusenter forsto at crisphet og krønsj var blant teksturene forbrukerne ønsket mest, står det i artikkelen.

Og nettopp disse teksturene har tidligere vært vanskelig for den gjengse forbruker å skape i hjemmet sitt.

Hurtigere enn stekeovn

Men er ikke en airfryer egentlig bare en liten varmluftsovn?

– Forskjellen er at airfryeren er mye mindre, så en vanlig stekeovn tar mye lengre tid å varme opp. Så det som tar en time å lage i stekeovn, tar 25 minutter i en airfryer. Så du sparer på totalen i strømforbruket, sier Straume.

– I tillegg til at maten blir mye hurtigere stekt, sirkulerer luften mye kjappere – nesten som en stor stekeovn i et storkjøkken. Så hadde de kommet i liten versjon, kunne man ha sammenlignet. Men det tror jeg ikke vil skje.

BOLLER: Jo, du kan bake boller i en airfryer, sier Straume.

Straume snakker om å bake grønnsaker til suppe og dip-er, og steking av kake. I nevnte New York Times-artikkel trekker de blant annet frem en bakt ostekake som ble helt perfekt i en airfryer.

– Er det noe du ikke kan lage i airfryer, da?

– Ja, du kan ikke lage fish and chips; dyppe en fisk i røre, og tro den vil bli fluffy i en airfryer. Da må du ha olje. Så ting som er våte er typiske ting som ikke funker i airfryer.

En klassisk langpannepizza går heller ikke – rett og slett fordi airfryeren er for liten. Men da kan du lage en tortillapizza, foreslår kokken. Ting behøver ikke alltid å være så kompliserte, mener hun.

– På forumene kan folk legge ut at de har kokt egg i airfryeren. Så kommenterer folk «Skjerp deg, hvorfor gjør du det!?». La de for guds skyld få lov til å lage egg i airfryeren hvis de synes det funker bedre enn en kjele!

Ribba i fryeren

– Har du noen tips til de som er helt ferske?

– Mange tenker at du ikke skal bruke noe olje, men det skal du. Du må kanskje pensle litt på bunnen av pannen hvis du ikke har non-stick-belegg. Og så må du trekke fra kanskje 20–30 prosent av steketiden på en vanlig stekeovnsoppskrift.

Hun sier at maten kan henge seg fast i mange airfryers.

– Så er du ikke obs på det, vil maten bli ødelagt.

FAVORITT: Straume er spesielt glad i å lage ørret i airfryer.

Selv elsker Straume å lage fisk i airfryeren.

– Du får skikkelig sprøtt skinn på ørretfileten. Og kylling i stekeovn kan ikke måle seg med kylling i airfryer. Og gjærbakst, det går så fort. For ikke å snakke om ribbe!

– Juleribbe?!

– Ja, det er heeeelt fantastisk!

– Får du sprø svor da?

– Ja, det er helt amazing. Men klart, har du en stor familie steker du den i ovnen. Bare skjerp den opp i airfryeren, da får du garantert saftig og god ribbe.

SPRØ SVOR ...: ... Hvis du steker ribben i airfryeren, hevder Straume.

