Ekspertkokken tipser: Slik unngår du tørr kalkun

– Beregn cirka 500 gram per person. Får du tak i fersk kalkun, er det magisk. Om du velger frossen, beregn god tid til tining. Gjerne opp mot to og et halvt døgn. Kalkunen tiner du i kjøleskapet - ikke på kjøkkenbenken, forklarer han.

Slik får du saftig kalkun

For å unngå at den ferdigstekte kalkunen får et tørt og kjedelig resultat, har kokken et smart triks på lur: Legg kalkunen i saltlake over natten.