Er Kir Royale årets første trend-drink?

SKÅL: En fransk drøm... Croissanter, deilige oster - og et glass Kir Royale.

Det skorter ikke på trender drinkverdenen: I fjor var den nærmest umulig å ikke få med seg «Negroni... Sbagliato... with prosecco in it». Og før det var det hard seltzer - og selvfølgelig sommerklassikeren aperol spritz (som også var å se hyppig i den populære TV-serien «White Lotus»).