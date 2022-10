Slik ser, lukter og smaker du deg fram til om maten kan spises

14. oktober 2022 Aktuelt

ENGASJERT: Mette Nygård Havre står bak prosjektet @Spisoppmaten på Instagram. Ved å dele tips, triks og oppskrifter har hun opparbeidet seg en følgerskare på nesten 100 000.

Har du en gammel matvare du ikke vet om burde gå i søppelet eller i middagsgryten? Ekspert Mette Nygård Havre hjelper deg å vurdere.

«Matredderen» Mette Nygård Havre er kjent på Instagram for å lage mat av varer som mange ville kastet i søppelet.

– Folk er fortsatt redde for å spise mat som ikke lenger er «best før». Det har blitt mye bedre de siste årene, men det henger fortsatt igjen en datoskrekk hos mange, mener hun.

Vi har tidligere skrevet om forskjellen mellom «Best før» og «Siste forbruksdag». Da fortalte kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder, at «meget lettbedervelige matvarer» skal merkes med «siste forbruksdag».

– Men i Norge merker vi også en del lettbedervelige varer med dette, sa Schrøder da.

Ifølge Mattilsynet står det at lettbedervelig mat er matvarer som blir dårlig fort, og som kan påføre forbrukeren helseskader dersom man spiser produktet etter at en viss tid har gått.

Mat som blir merket med «best før» er ikke helseskadelig å spise etter at datoen har utløpt – men det betyr ikke at det smaker godt av den grunn.

Melk, egg og mel

Etter mange års erfaring som selvutnevnt matredder, har Mette Nygård Nygård Havre lært seg hva hun bør se (eller lukte) etter når hun ikke er sikker på om matvarene er greie å spise, eller ei.

Under deler hun sine tips til hvordan du kan se, lukte og smake deg fram til om maten holder.

Meieriprodukter: – Det viktigste man kan gjøre for å sjekke meierivarer er å lukte, fordi det begynner å lukte surt. Når det gjelder melk, så blir den gjerne litt tykkere, og kan begynne å klumpe seg. Melkekartongen begynner ofte å bule litt når melken er dårlig, sier Havre.

Hun understreker likevel at melk og andre meieriprodukter ofte holder seg ferske mye lenger enn holdbarhetsdatoen tilsier.

«OFTE GOD ETTER»: Mette Nygård Havre forteller at hun slettes ikke er redd for sur melk: – Ofte går det i pannekakerøren, forteller hun.

– Rømme og kesam som er dårlig får mugg, og da bør man ikke spise det, fordi soppsporene kan ha spredd seg.

Myke matvarer som utvikler mugg skal ikke spises. Men visste du at muggen kan skjæres vekk på en del harde matvarer som enkelte oster? Sjekk ut Godts oversikt over hva man bør gjøre med mugg.

– Cottage cheese varer nesten evig. Jeg har en uåpnet boks fra september i fjor, og jeg holder på med et lite eksperiment for å se hvor lenge den varer, forteller hun.

Egg: – Det finnes jo den gamle eggtesten hvor man putter et egg i et glass med vann, og hvis egget synker, så skal det være fint, mens hvis det flyter, så sies det at det er dårlig.

KJERRINGRÅD: Det er en gammel test, men mange sverger fortsatt til den.

– Det er en bra test, det, men noen ganger så kan det være en luftlomme inni egget som gjør at det flyter – det trenger ikke å være dårlig. Det jeg anbefaler å gjøre hvis man er usikker på et egg, er å ta vanntesten, og hvis egget flyter, så kan man klekke det ute, fordi man vil absolutt lukte det om et egg er dårlig, sier hun og ler.

Kjøtt og fisk: – Kjøtt er noe veldig mange som er usikre på, fordi man er redd for å bli dårlig. Mitt tips er å la kjøttet få lufte seg i noen minutter på benken før man lukter på det for å bedømme om det er dårlig eller ei. Kjøtt er ofte vakuumpakket, og tilført en gass som forlenger holdbarheten, så når man åpner pakken, så lukter det ofte vondt i et par minutter.

OBS: Den sure lukten skal forsvinne etter hvert, om kjøttet fortsatt lukter dårlig etter ti minutter, er det er tegn på forråtnelse.

– Men jeg er mye tøffere på å spise mat som har passert «best før»-datoen. Man bør være mer forsiktig med de matvarene som har «siste forbruksdag», understreker hun.

VAKUUMPAKKET: Kjøttet er pakket inn slik at det skal holde seg ferskt lengst mulig. Det medfører imidlertid også en litt ubehagelig lukt.

Vær spesielt obs hvis du ser tegnene under, da skal maten absolutt ikke spises:

– Når det gjelder kylling, så kan det bli litt slimete. Rødt kjøtt får også en grålig farge.

– Hvit fisk kan bli litt gulaktig og grå i fargen, i tillegg til at konsistensen endrer seg: Den blir mykere og mer «deigaktig» – da er det nok ikke så lurt å spise den fisken lengre. Jeg synes også at dårlig fisk får en syrlig og stikkende lukt, men alle har ulike luktesanser, så det kan være vanskelig å dømme etter det.

Tørrvarer: – Tørrvarer generelt burde ikke hatt en datomerking, spør du meg. Mel og posesuppe kan gå mange år over tiden. Suppen blir kanskje noe lysere i fargen og dvaskere i smaken, men den er fortsatt trygg å spise. Jeg har hatt mel som er flere år gammelt, og jeg har aldri opplevd at det blir dårlig.

Det samme gjelder hermetikkvarer, ifølge Havre:

– Altså, jeg har spist hermetisk fisk på boks fra 70-tallet, som fortsatt var helt fin. Hermetikk varer i evigheter.

