Kristoffer Kaayne Kaalsaas har smakt på «alt»: – Jeg var livredd hele tiden

16. august 2023 Aktuelt

NYSGJERRIG: Matblogger Kristoffer Kaayne Kaalsaas har et mål om å oppnå så mange matopplevelser som mulig. Foto: Kristoffer Myhre

En dødelig sushidelikatesse, sneglekaviar og pølser laget av morkake. Denne matprofilen har smakt på det meste.

Noen mennesker er på søken etter livets luksus; matrettene og smakene som virkelig appellerer til sansene. Enten det er i form av å besøke verdens beste restauranter, å utforske nye kulinariske smaker og opplevelser, eller ved å virkelig investere i gode, luksuriøse råvarer.

Andre mennesker drives av nysgjerrigheten, og et ønske om å smake på alt. som. kan. smakes. på. Uansett hvor uappetittlig, uvanlig, eller, i noen tilfeller, farlig, maten er.

Matprofil Kristoffer Kaayne Kaalsaas, bedre kjent som @kaaynelagermat på Instagram og TikTok, er av den sistnevnte sorten. I tillegg til å lage «ordentlig» mat på sine sosiale medier, har han gjort seg kjent for å teste ut alt av trender og hacks innenfor matverdenen. Nå er han også aktuell med sin andre kokebok «Airfryday», som sentrerer seg utelukkende rundt mat i airfryer.

Men viktigst av alt: Kaayne har smakt på veldig mye mer enn folk flest.

Om det er ett ord som best beskriver Kaayne, så er det nysgjerrig. Deler av oppveksten tilbrakte han i land som Thailand og Kambodsja. I en alder av åtte år hadde han smakt på både kyllinghjerter og haikjøtt.

Selv tror han at det tidlige møtet med mat fra ulike kulturer vekket en kulinarisk nysgjerrighet i ham.

MATGLAD: Kaayne har aldri vært redd for å smake på ukjent mat – uansett hvor uappetittlig den måtte virke. Foto: Privat

– Min matkarriere begynte med en matblogg jeg hadde for noen år siden, hvor jeg hadde som mål å lage alle verdens nasjonalretter. Jeg ville oppdage nye smaker uten å måtte reise til hvert land. Det viste seg å være litt for ambisiøst, så jeg endte opp med å lage 48 retter før jeg ga meg, forteller han med en latter.

Etter det gikk han over til YouTube, og her nådde mat-eksperimenteringen nye høyder.

– Jeg begynte å lage videoer hvor jeg spiste rare ting knyttet til ulike land. Jeg visste for eksempel at innbyggerne i Kambodsja måtte spise det de fant for å overleve under styret av den Røde Khmer. Da ble tarantellaer en del av dietten deres, og friterte tarantellaer er noe de fortsatt spiser i Kambodsja og som serveres som street food.

– Derfor endte jeg opp med å spise dehydrert skorpion og tarantella. Men det var virkelig ikke noe godt, grøsser Kaayne.

Noen år senere, får matbloggeren tak i sneglekaviar som han tester ut i en video på Instagram:

– Jeg visste ikke engang at snegler produserer kaviar! utbryter han.

– Da er vi to.

– Men det er ikke snakk om brunsnegler, altså. Det er store snegler i sneglehus som gir fra seg kaviar.

– Det ser litt ut som perler, men det smakte både skog og gress – det var egentlig ganske friskt. Men det var vanskelig å få tak i og ganske dyrt. Det kostet omtrent 200 kroner for ti gram.

DELIKATESSE?: Sneglekaviaren ligger i samme prisklasse som russisk kaviar, men er det verdt pengene? Foto: Privat

– Hva er din gøyeste mathistorie?

– Jeg var i Sør-Korea i fjor høst, og der spiste jeg japansk kulefisk, som visst skal være ganske dødelig.

Det stemmer. Japansk kulefisk, også kjent som fugu, regnes som en delikatesse i flere asiatiske land. Men i fiskens organer og hud finner man giftstoffet tetrodotoksin, som er svært dødelig. Kokker må gjennom intensiv trening for å kunne tilberede og servere fisken.

Fuguretten har nemlig vært årsaken til flere titalls dødsfall.

DØDSGODT: Det er ikke alle matretter man risikerer livet for å smake på. Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA / NTB

– Men ... hvorfor spiste du den?

– For å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvorfor. Jeg hadde lenge hørt rykter om fisken, og hadde blant annet sett den i en episode av «The Simpsons», hvor Homer spiser fisken og blir lam. Når jeg da så en restaurant som solgte fugu, så måtte jeg bare prøve. Det var vel bare for å ha gjort det, og for å oppleve mest mulig i løpet av livet.

Men til tross for at delikatessen faktisk er dødelig, mener Kaayne at han ikke fikk noe forvarsel av de ansatte på restauranten.

– Jeg spurte om det var farlig å spise fugu, siden det var det jeg hadde hørt, men da begynte de bare å le! Først tenkte jeg «Okei, kanskje jeg har misforstått og at det ikke er farlig likevel», men så leste jeg meg opp på det etter måltidet, og det er jo livsfarlig dersom det blir tilberedt feil! sier matprofilen.

LUKSUS: Eksklusive fugu-retter kan koste opptil 30 000 yen, ifølge Byfood.com. Det tilsvarer over 2000 norske kroner. Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA / NTB

Etter å ha innsett at han muligens hadde vært i et møte med døden, så risikotageren seg nødt til å ta sine forholdsregler:

– Det verste med det hele er at det kan gå inntil et døgn før man merker symptomene fra giften, så jeg var livredd hele tiden etter at jeg hadde spist måltidet. Jeg endte opp med å ringe konen min og sa, “Jeg må bare si at jeg elsker deg”.

– Hadde det skjedd noe med meg, så hadde det virkelig vært «curiosity that killed the cat», spøker Kaayne.

En fisk som kan føre til et potensielt møte med døden, er imidlertid ikke det sykeste Kaayne har spist. I 2022 spiste nemlig han og komiker Martin Lepperød pølser laget av morkake.

– Det startet med at jeg delte noe på Instagram story av en person som hadde laget «beef jerky» av morkake. Jeg hadde bare delt det videre fordi jeg syntes det var helt sykt å gjøre, men så svarte Martin på storyen og skrev «Dette skal vi spise». Først tenkte jeg bare at «Det skjer ikke», men så er jeg jo så jævlig nysgjerrig av meg, så på et eller annet vis gikk jeg med på det, mimrer Kaayne tilbake.

Etter å ha blitt overbevist av Lepperød, delte Kaayne den nokså spesielle ideen videre med følgerne sine på Instagram. Plutselig tikker det inn en melding fra en følger som sier at hun tok vare på sin egen morkake, og at hun kunne donere den til duoen.

– Etter det fikk vi Michelin-kokken Oskar Ørskog til å lage pølser av morkaken. Jeg brakk meg etter første bit. Jeg blir faktisk kvalm av å tenke på det nå som jeg gjenforteller det også, grøsser matprofilen.

Kaayne forteller at smaken ikke var det verste med opplevelsen:

– Det var den kognitive dissonansen som oppsto fordi vi spiste avfallsstoffet fra et menneske som gjorde det helt forferdelig. Pølser av morkake har sikret plassen for det sykeste jeg har spist – det kan aldri bli toppet.

Vil du ha noe litt mindre ekstremt enn pølser av morkaker til middag? Hva med å teste ut Godts oppskriftsrulett?

