Slik velger du riktig potet

– Alle tar poteter for gitt, men jeg vil si at poteten er en stjerne av en grønnsak. Den er så utrolig anvendelig – tenk på alt du kan lage!

– Regelen er ganske enkel: hvis du vil at poteten skal holde formen under tilberedning, bruker du kokefaste. Hvis ikke det er viktig, kan du bruke melne.

– Her ville jeg også gått for de kokefaste, slik at potetskivene holder seg. Du vil ikke at potetene skal smuldre bort i fløten.