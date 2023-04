Forbrukertilsynet mener «Oskars trippel sjoko» markedsføres ulovlig mot barn

14. april 2023 Aktuelt

I ILDEN: Oskar Westerlin får kraftig kritikk for markedsføringen av produktet sitt. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Av Ingeborg Christensen Breivik og Ole Løkkevik Lagre artikkel

Forbrukertilsynet ber om at den ulovlige markedsføringen knyttet til Oskar Westerlins sjokoladeboller stanses så snart som mulig.

Det skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding fredag morgen.

De har den siste tiden mottatt flere henvendelser om markedsføringen av de mye omtalte sjokoladebollene til Oskar Westerlin, «Oskars trippel sjoko». Produktet er et samarbeid mellom Bakehuset AS og Oskar Westerlins managementbyrå Max Social AS.

Etter å ha gjort egne undersøkelser, mener Forbrukertilsynet at produktet blir ulovlig markedsført mot barn fordi markedsføringen inneholder direkte kjøpsoppfordringer.

«Dette er forbudt», skriver Forbrukertilsynet.

Influencer Oskar Westerlins bolle har gått viralt i sosiale medier, spesielt blant unge. Foto: Forbrukertilsynet

– På bakgrunn av alder, mangel på erfaring og kritisk sans har barn vanskeligere for å forstå hva markedsføring er, hva som er hensikten med den, og i tillegg til å gjenkjenne markedsføring og skille den fra annen kommunikasjon. Det er derfor særskilte hensyn man må ta når markedsføring retter seg mot barn, eller kan sees og høres av barn, sier direktør Trond Rønningen.

Endrer markedsføringen

Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til Westerlin AS, der de ber om at den ulovlige markedsføringen knyttet til bollene stanses så snart som mulig, og at produktet ikke markedsføres ulovlig i framtiden.

– Vi tar dette på alvor, og tar til oss kritikken. Vi har allerede gjort endringer i markedsføringen av produktet, skriver Westerlins manager, Vilde Darvik til Godt.

– Hva slags endringer har dere gjort i markedsføringen av produktet?

– Markedsføring av produktet vil foregå i kanaler der vi vet mer om alderen til brukerne, skriver Darvik.

I brevet trekker forbrukertilsynet frem at markedsføringen av sjokoladebollene i hovedsak har foregått på Oskar Westerlins sosiale medier. På TikTok har Westerlin i underkant av 500 000 følgere, og han har ved flere anledninger reklamert for «Oskars trippel sjoko»-boller der.

– Ikke fritt fram

Forbrukertilsynet mener å ha sett en økning av ulovlig markedsføring som retter seg mot barn og unge via sosiale medier, da spesielt på TikTok.

– Det er ikke fritt fram når markedsføring kan sees eller høres av barn. Reklamen øker på sosiale medier, blant annet på TikTok som i hovedsak benyttes av barn og unge, sier Rønningen.

– Næringsdrivende må vise varsomhet når de reklamerer på plattformer hvor barn og unge ferdes.

Allerede i Februar begynte Westerlin å motta kritikk for markedsføringen av «Oskars trippel sjoko».

– Jeg er kjempebekymret for påvirkningen TikTok kan ha til å få unge til å kjøpe et produkt, sa førsteamanuensis i markedsføring, Arve Pettersen i en artikkel VG publiserte om sjokobollenes popularitet blant unge.

I mars publiserte VG et debattinnlegg hvor Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, klandret influenseren for å promotere alkohol overfor et mindreårig publikum.

«Bare fordi barn digger sjokoladebollene mine, betyr ikke det at alt innholdet jeg lager er rettet mot barn. Tvert imot.»

Slik åpnet han innlegget, men kritikken har ikke gitt seg av den grunn.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her. Max Social har vært med og konseptualisere produktet, og har inntekter fra salget.

Publisert: 14.04.2023 kl. 09:39

