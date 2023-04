18 år gamle Robert jobber på Michelin-restaurant

28. april 2023 Aktuelt

KOKKETALENT: Den unge kokken så bare på konkurransen som en gylden mulighet til å utfordre seg mer på kjøkkenet. Men så tok han seieren. Foto: Ellen Aabol

Ingeborg Christensen Breivik Journalist

– Hverdagen ble helt snudd på hodet.

Fjorårets sommer var ikke bare lek og moro for 18 år gamle Robert Omarsson. Mens andre pleide kropp og sjel i solsteken, kokkelerte Robert på et varmt kjøkken i København i 8–11 timer om dagen.

Her konkurrerte han nemlig mot elleve andre unge kokkespirer om seieren i den nye serien «Masterchef – Unge Talenter».

For Robert var dette første gang han deltok i en så omfattende konkurranse.

FEIRING: Konkurransen var hard, men det var Robert som gikk av som Norges første vinner av «Masterchef – Unge talenter». Foto: Ellen Aabol

– Det var veldig slitsomt. Det var lange dager, og helt utrolig varmt, fordi det var jo midt på sommeren, utbryter den unge kokken.

– Men det var veldig gøy å være med på konkurransen – jeg koste meg masse!, legger han fort til med en liten latter.

Læreren vekket matgleden

Da Robert gikk av med seieren, vant han en tur til Lyon i Frankrike, for å få med seg den prestisjetunge kokkekonkurransen Bocuse d’Or. For den unge kokken ble opplevelsen ekstra spesiell, fordi norske August Filip Bendi tok sølv for Norge i mesterskapet.

– Det var dødskult å oppleve det, forteller Robert.

TOPPKVALITET: Det er ikke altfor mange år siden 18-åringen begynte å bry seg om matlaging. Nå lager han gourmetmat hver dag. Foto: Privat

Det var ikke før på ungdomsskolen at interessen for mat virkelig tok av. Da hadde Robert nemlig en mat og helse-lærer som klarte å både engasjere og inspirere ham.

– Jeg hadde en veldig kul lærer, og det var han som vekket matgleden i meg. Han fikk meg til å søke yrkesfaget restaurant- og matfag på videregående.

MATGLAD: Robert var kresen som barn – men i dag liker han så mye forskjellig at han ikke engang klarer å peke ut en favorittrett. Foto: Privat

Etter hvert begynte Robert å leke seg på kjøkkenet hjemme. Så gikk det over til at han sto for mesteparten av matlagingen hjemme. Nå er han på tredjeåret av den fireårige restaurant- og matfag-utdanningen, og det betyr at han endelig er i gang med kokkepraksisen.

Jobber på topprestaurant

– Vi startet i lære i august, så nå jobber jeg som lærling på Statholdergaarden. Det var veldig nytt for meg å jobbe som kokk, men det er gøy og spennende.

Statholdergaarden er en vaskeekte gourmetrestaurant som ligger i hjertet av Oslo. Restauranten ble tildelt en Michelin-stjerne i den anerkjente Michelin-guiden tilbake i 1998, og den har Statholdergaarden klart å holde på i alle år siden.

PRESTISJE: På Statholdergaarden serverer de mat i verdensklasse. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

For Robert er det både nytt og spennende å jobbe som kokk hver dag – og det presset blir ikke akkurat mindre av å jobbe på en Michelin-restaurant. 18-åringen forteller at hverdagen ble helt snudd på hodet etter at lærlingperioden begynte.

– Det blir et helt annet døgn enn for andre skoleelever. Jeg begynner på jobb på Statholderen hver dag klokken 14, og er ikke ferdig før klokken 24.

Robert beskriver restaurantbransjen som sosial, og forteller at han har blitt godt kjent med andre lærlinger i byen. Kveldene ender derfor ofte opp med å bli enda senere, til fordel for å være sosial med andre folk i bransjen.

I PAUSEN: Robert Omarsson omgås hver dag med andre unge kokker. Foto: Privat

Men selv om hverdagen er slitsom, er det ikke noe annet Robert kunne tenke seg å holde på med.

– Hva er din kokkedrøm?

– Jeg vet ikke helt, det er det jeg prøver å finne ut av. Jeg trives veldig godt der jeg er nå, med hele det Michelin-opplegget! Jeg får utfordret meg selv hver dag på jobb. Men hvem vet hvor jeg ender opp i fremtiden.

