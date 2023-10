Slik disker du opp med skummelt god halloween-bakst

– Utenfra kan vi oppfattes som like, men vi har helt klart noen forskjellige personlighetstrekk, som kommer tydelig til uttrykk i det vi liker å lage og presentere for Matklubbens følgere, forteller hobbykokkene Karina og Mari, som står bak den populære matkontoen.

Selv om de begge to er store talenter på kjøkkenet, så er det viktig for dem å lage oppskrifter som passer for alle. Har du for eksempel ikke tid til å bake en hel kake i anledning halloween (forståelig nok), men likevel lyst til å gjøre noe gøy for barna?