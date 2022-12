FDA godkjenner laboratoriedyrket kjøtt

2. desember 2022 Aktuelt

SLAKTEFRITT KJØTT: Nederlandske Mosa Meat er ett av flere merker som jobber med produksjonen av laboratoriedyrket kjøtt. Produksjonen av dette kjøttet kan forekomme uten slakting av et eneste dyr. Mosa Meat

Kjøtt dyrket frem av forskere har rykket et skritt nærmere middagsbordene våre.

Laboratoriedyrket kjøtt er akkurat hva det høres ut som: Celler fra levende eller nyslaktede dyr blir brukt til å dyrke ekte kjøtt i et laboratorium.

Dette er altså ikke en vegansk kjøtterstatning, det er ekte kjøtt, som ikke krever slaktingen av et eneste dyr.

Og nå er det godkjent for forbruk i USA.

– En milepæl

– Verden opplever en matrevolusjon og U.S. Food and Drug Administration er forpliktet til å støtte innovasjon i matforsyningen.

Slik startet FDAs (Food and Drug Administration) pressemelding fra 16. november, hvor de opplyste at laboratoriedyrket kjøtt for første gang har blitt kvalitetssikret for konsumering i USA.

Det er det Californiabaserte merket Upside Foods som har fått produktet sitt godkjent av det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA). Ifølge FDA vil kyllingen deres være klart for det amerikanske markedet «i nær fremtid», men ikke før USDA har godkjent produksjonens fasiliteter.

– Dette er en viktig milepæl, fordi regelverket har vært en stopper for utviklingen av labdyrket kjøtt i verden. Det at Upside Foods nå har kommet seg gjennom FDA-nåløyet vil legge en føring for prosessen videre, og det vil forhåpentligvis også hjelpe for produksjonen i EU, sier Sissel Rønning.

Hun er seniorforsker og prosjektleder for dyrkingen av kjøtt i laboratorium ved Nofima.

– Men det er viktig å presisere at Upside Foods har fått én av to nødvendige godkjenninger. Det FDA har godkjent er at kjøttet trygt å spise, men produsenten må fortsatt få fasilitetene, og produksjonen av kjøttet godkjent av USDA, fortsetter hun.

PÅ JOBB: Seniorforsker Sissel Rønning dyrker muskelceller fra ku i bioreaktor på laboratoriet. Joe Urratia/Nofima

Hun mener likevel at det er langt igjen å gå før slaktefritt kjøtt vil nærme seg det norske markedet.

– Det er ikke en industriell satsning på labdyrket kjøtt i Norge. Man har et par «startups», men ingen storskalaproduksjon. Norge har derimot vært ganske langt fremme på forskningsfronten, og det er like viktig om man skal utvikle en ny teknologi, mener prosjektlederen.

– Så vi kan ikke forvente labdyrket kjøtt i norske butikker i løpet av de neste årene?

– Nei, det er usannsynlig. Den aller viktigste grunnen til det er at det ikke er godkjent for forbruk i Norge. EFSA-godkjenning tar halvannet år, og ingen produsenter har sendt inn en slik søknad foreløpig, så det vil ikke skje i løpet av de nærmeste årene. Mosa Meat i Nederland har derimot satt i gang med å bygge industrianlegg for produksjonen av labdyrket kjøtt, og de er ganske trygge på at de vil få det godkjent, så det kan bli tilgjengelig i Europa innen noen år.

– Ekstremt optimistisk

På Upside Foods egne nettsider står det oppgitt at cellene fra én kylling, kan dyrke den samme mengden kjøtt som vanligvis ville krevd slaktingen av hundretusener av fjærkre.

Rønning er tydelig på at produksjonen av laboratoriedyrket kjøtt vil bidra til å spare både miljøet og mange dyreliv. Likevel er hun skeptisk til at cellene fra én kylling, kan føre til produksjonen av så store mengder kjøtt som Upside Foods mener å kunne oppnå.

– Jeg tenker at det er ekstremt optimistisk å tenke at det er mulig. Vanlige celler som har blitt hentet fra storfe klarer for eksempel bare å dele seg rundt 40–50 ganger før de blir gamle og slutter å dele seg. Så om man skal få til det som Upside Foods mener å få til, så må man gjøre noe med cellene slik at de ikke slutter å dele seg, sier Rønning.

Men at produksjonen er bedre for både klimaet og den generelle dyrevelferden, det er hun helt sikker på.

Også The Intergovernal Panel on Climate Change (IPCC) trakk frem dyrket kjøtt som en matteknologi som vil kunne føre til en betydelig reduksjon i klimagassutslippene, i deres klimarapport fra 2022.

Med andre ord vil laboratoriedyrkingen av kjøtt kunne spare både dyr og miljø.

KLART FOR MARKEDET: Upside Foods er den eneste produsenten av laboratoriekjøtt som har blitt godkjent av FDA. Upside Foods

– Det frister ikke meg

For veganerparet og grønnsaksbøndene Anette Westgaard og Andreas Bjørnebye, er dyrevelferden førsteprioriteringen når det kommer til det meste; sammen driver de Dale Store Gård, som huser 70 dyr som aldri skal slaktes.

Gården er nemlig et fristed for dyr som enten har blitt utsatt for mishandling, som ikke har hatt et hjem, eller som har vært på vei til slakt.

DYREELSKERE: Westgaard og Bjørnebye vier livene sine til å ta vare på dyrene på gården. PRIVAT

– Er dette en produksjon dere støtter, som veganere?

– Vi er først og fremst opptatt av det dyreetiske, så så lenge dyr ikke må lide, og dette produseres ved bruk av bakterietanker eller cellekulturer, så er det definitivt et veldig interessant bidrag til kjøttindustrien og kostholdet, sier Bjørnebye.

Paret understreker at de ikke støtter en produksjon som påfører dyr lidelse.

– Er det laboratoriedyrkede kjøttet et produkt dere kunne tenke dere å prøve?

– Hvis det produseres uten at dyr må lide, så hadde jeg smakt på dette produktet, ja, sier Bjørnebye.

Westgaard er derimot litt mer skeptisk til alt som har med kjøttindustrien å gjøre.

– Jeg ser ikke på kjøtt som mat lenger, det frister ikke meg. Men vi har alle forskjellige preferanser. Jeg tror det er veldig mange som slutter å spise kjøtt på grunn av klima, dyrevelferd og helse, men som fortsatt savner smaken og teksturen av kjøtt, og da er jo dette produktet helt fantastisk for dem, og for dyrene selvfølgelig!

For øyeblikket er Singapore det eneste landet i verden som har labdyrket kjøtt på markedet, men flere og flere land, som USA og Nederland, beveger seg stadig nærmere målet.

