Stratos eller Freia Boble: Hvilken er best?

Tidligere denne måneden ble det kjent at Freia er tilbake med sin Boble etter å ha hatt sjokoladen av markedet i syv år. Den porøse sjokoladen har vært savnet av mange, inkludert Godts redaksjon anno 2020 som nevnte den som en godsak vi ønsket å få tilbake i butikkhyllene .

Sjokoladen skal være den samme som kom på markedet i 2014, men har endret både emballasje og støpeform, i tillegg til størrelse. Førstnevnte endring har ifølge Nettavisen fått Nidar til å rynke på nesen. De mener nemlig emballasjen er for lik deres Stratos.

Som de sjoko-elskerne vi er, var vi selvfølgelig nødt til å teste de to rivalenes svar på boblesjokolade, og det i form av en blindtest.

I denne testen av boblesjokolade, har tre journalister fra VGs nisjeavdeling smakt på Stratos og Freia Boble uten å vite hverken rekkefølge eller fabrikant. De tre journalistene som deltar i testen er Godt-journalistene Natalie Ngo Granum og Helene Mariussen, og MinMote-journalist Eline Lauritzen. Journalistene ga sine tilbakemeldinger en og en, slik at svarene skulle bli minst mulig påvirket av de andre deltagerne.

Da undertegnede skulle forberede til denne blindtesten, gjorde jeg meg tidlig noen tanker om de ulike sjokoladene. Foruten formen på bitene, som man enkelt kan kjenne gjennom papiret at er annerledes, var også konsistensen ulik mellom de to boblesjokoladene.

Stratosen var enkel å bryte fra hverandre i papiret, noe på grunn av at bitene var mer som en vanlig sjokoladeplate i størrelse og form, men også på grunn av forskjellene i konsistens. Denne var nemlig hardere enn Freia Boble, som smuldret mer opp og føltes som den smeltet mer mens jeg brøt den i biter. Her var også bitene større og mer klumpete.

Etter å ha delt opp sjokoladene, var det også tydelig at Freia Boble har flere og mindre bobler enn sin rival Stratos.

Stratosen er kjent for de fleste og har vært en standhaftig snack i sjokoladehyllen siden den kom på markedet i 1936. Likevel er det ikke alle som umiddelbart skjønner at det er Nidars boblesjokolade de smaker først, selv om de synes smaken er kjent.

– Det er en god sjokolade. Når jeg tygger og sjokoladen treffer mellom tennene, så kjenner jeg at de graver seg gjennom boblene, og det er en god følelse.

Pris: 39,90 for 150 gram, Kiwi

COMEBACK: Freia Boble gjør et comeback etter syv år borte fra butikkhyllene.

– Nei, dette er Freia. Du får den melkesjokoladesmaken, sier Natalie med en gang etter å ha fått sjokoladebit nummer to i munnen.

Foruten melkesjokoladesmak, var det også flere som kommenterte at boblene i denne sjokoladen var annerledes fra den første, altså Stratosen.

– Oi! Ja, for den biten jeg fikk her var boblene mer fremtredende med en gang. Jeg vet ikke om det har noe å gjøre med biten jeg fikk, men det føltes nesten som flere bobler. Enda mer luftig enn den andre, utbryter Helene umiddelbart.

– Jeg likte at denne var enda mer luftig og smeltet lettere på tungen. Men dette var en større bit, jeg tror jeg liker mindre biter, sier Eline.

Når de to sjokoladene hadde blitt smakt ble det også tydelig forskjell i søthet på de ulike, mente deltagerne.

Natalie kommenterer også at Boble-smaken er søtere, og at sjokoladen er mer porøs.

Pris: 39,90 for 150 gram, Kiwi

Oppsummert har både Nidar og Freia levert boblesjokolader som du kan kose deg med og bli tilfredsstilt av. Begge variantene har godt med bobler og god sjokoladesmak, så det kommer an på hva du selv liker – som med alt annet.

Panelet lander på en mellomting, og at en kombinasjon av de to boblesjokoladene hadde vært en stor suksess.

– Jeg tror jeg likte Freia sin best, for jeg likte boblene veldig godt. Men igjen, så tror jeg at jeg likte smaken på Nidar sin bedre. Begge er kjempegode. Jeg kunne kjøpt hvilken som helst av dem en fredagskveld, summerer Helene sin smaksopplevelse.