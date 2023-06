Forventer tidenes lengste jordbærsesong

31. mai 2023 Aktuelt

FORVENTER LENGER SESONG: Glad i norske jordbær? Da er dette kanskje en gladnyhet for deg. Foto: BAMA

I slutten av juni vil du for alvor kunne nyte norske jordbær. Er du heldig kan du gafle dem i deg frem til oktober.

– Årets sesong er litt forsinket på grunn av en kald vår, men det er desto mer gledelig at vi forventer å kunne tilby norske jordbær helt frem til midten av oktober.

Det sier Pia Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Bama.

– Vi ser frem til en utvidet og smakfull jordbærsesong, og oppfordrer alle til å nyte de norske bærene.

Her får du kjøpt norske jordbær nå

De aller første jordbærene er allerede solgt i Rogaland og Vestfold, ifølge Bama.

– I løpet av juni vil stadig flere områder få tilgang til bær, fram til det blir full dekning i hele landet i begynnelsen av juli, sier Gulbrandsen.

Også kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, bekrefter at også de snart vil få de norske jordbærene i butikken.

– De første er på plass, men dette er svært lokalt i Rogaland. Kommende helg vil det være tilgjengelig lokalt på Sørlandet, mens tilgangen vil øke fra uke til uke etter hvert som bærene blir modne, sier Kristiansen.

Både Bama og Coop forventer at bærene blir landsdekkende tilgjengelig til Sankthans.

– Vi vet at kundene våre elsker norske jordbær. Nå krysser vi det vi har for at værgudene spiller på lag med jordbærprodusentene og at det blir en lang sesong med mye deilige, søte bær, Kristiansen.

TONN AV KURVER: Bama forventer å selge 7,6 millioner av disse kurvene denne sommeren Foto: Esten Borgos

Mer av denne jordbærsorten

Kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen, forteller at hovedårsaken til at de forventer en lengre jordbærsesong, er at det produseres mer av én type bær: Favori-jordbæren.

– Tidligere har vi hatt begrenset tilgang på sorten, men i år utgjør den omtrent 40 prosent av salget vårt, sier Gulbrandsen.

Denne jordbærtypen dyrkes i Tabletop-produksjon under beskyttende tak, forklarer Gulbrandsen.

TUNNEL: Slik dyrkes stadig flere jordbær i Norge. Foto: Britt Marlene Kåsin

Det betyr at jordbærene blant annet produseres i en plasttunnel. Ifølge LOG, Norges ledende grossist innenfor gartneri, hagebruk, og utemiljø, øker tunnelen muligheten for dyrking på nye steder – for eksempel lenger nord. Det skal også beskytte mot vær og vind, øke temperaturen og minske plantevernbehovet.

– Dette resulterer i bær som modnes tidligere og man kan produsere til lenger ut på høsten. Dyrkingsmetoden gir også større avlinger, mener Gulbrandsen.

Flere tonn enn i fjor

I fjor solgte Bama 3200 tonn norske jordbær. I år planlegger de å øke salget til 3800 tonn. Det tilsvarer rundt 7,6 millioner kurver med bær.

– Økningen skyldes i stor grad at flere produsenter har Tabletop-produksjon, sier Gulbrandsen.

– Den stadig mer populære sorten Malwina vil være tilgjengelig fra midten av juli og bidrar også til å forlenge den norske jordbærsesongen.

Publisert: 31.05.2023 kl. 15:48

01.06.2023

