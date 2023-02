Derfor inneholder kransekakemassen aprikoskjerner

TO ALEN AV SAMME LANGE?: Til venstre ses den klassiske kransekaken, som lages av mandler. Til høyre ses aprikoskjerner, som ligger inni den harde steinen du finner i en aprikos. Tamara Lopes / Shutterstock / NTB

Aprikoskjernen brukes i mer enn man skulle tro, men spis den for all del ikke i rå form.

Aprikos kan brukes i flere ting enn kyllinggryter og syltetøy. Den klassiske festkaken kransekake - og andre bakverk, kan nemlig også inneholde kjernen til aprikosen.

En kjapp titt på ingredienslisten til Odenses kransekakemasse inneholder mer aprikoskjerner enn mandler.

TITTET BAKPÅ: Denne kransekakemassen fra Odense inneholder mest sukker, dernest aprikoskjerner, og så mandler. Produsentene

Kransekakemassen til Rema1000 inneholder ikke aprikoskjerner, ei heller den fra Eldorado.

Hvorfor brukes da aprikoskjerner? Og er det vanlig å bruke aprikoskjerner i bakst? Vi måtte sjekke med en ekspert i faget, og tok kontakt med konditor Jared Chua.

Chua jobber som konditorsjef på Sommero House Hotel i Oslo, og er innehaver av Sweets by Jared. Han forteller at det er veldig forståelig at de bruker aprikoskjerner i kransekakemasse.

KONDITOR: Jared Chua ved Sommero House Hotel. Privat

– Fra et kostnadsstandpunkt, er ikke dette noe nytt. Aprikoskjerner er kjent som et billigere alternativ til mandler, og mange store merker bruker det derfor i ting som vanligvis er kjent for å inneholder mandler - for eksempel for å dempe kostnadene.

Han forteller at man også kan finne aprikoskjerner i marsipan. Chua understreker dog at de som bruker aprikoskjerner, må ha en tydelig pakning som får fram at råvaren brukes.

– Fra forbrukerens synspunkt kan man føle seg lurt, og det er derfor veldig viktig å ha riktig pakning og at det er tydelig i ingredienslisten.

Obs! Hvis du nå tenker at du skal hive i deg aprikoskjerner, bør du absolutt droppe det.

Ifølge Matportalen utgjør ikke ferske og tørkede aprikoser, eller varmebehandlede aprikoskjerner, noen helserisiko. Men rå aprikoskjerner kan føre til cyanidforgiftning: Tre små, eller mindre enn en halv stor, rå aprikoskjerne kan medføre at man får i seg for mye cyanid, og en liten rå aprikoskjerne kan medføre helsefare for barn, står det videre.

Tydeligere marsipansmak

Gitte Elkær Bruun er marketing manager i Odense. Hun forteller at de velger ingrediensene ut ifra hensyn til funksjonalitet, egenskapene, smak og utseende.

– Vi tilsetter aprikoskjerner i dette produkter fordi det gir massen gode bakeegenskaper og bakestabilitet, som betyr at for eksempel kransekaketopper og kransekakehorn ikke faller sammen eller flyter ut ved baking.

KLASSIKER: Kransekaken serveres gjerne i festlige lag, være seg til jul eller konfirmasjon. Stian Lysberg Solum / NTB

Ifølge Bruun gir aprikoskjernene også kransekakemassen en tydeligere marsipansmak enn hvis man baker med en ren mandelbasert masse.

– Vi har produsert og levert bakemasser med aprikoskjerner til danske og norske bakere gjennom mer enn 70 år, og disse produktene er derfor elsket og gjennomprøvet gjennom generasjoner.

– En konditor vi har snakket med forteller at det ofte brukes som et rimeligere alternativ til mandler, er det noe av grunnen til at dere bruker aprikoskjerner?

– Vi utvikler ikke produkter på basis av råvarepriser, da disse er uforutsigbare, men på basis av hvilke egenskaper og bruksområder produktene skal ha. Jeg kan samtidig informere om at aprikoskjerner er dyrere enn mandler for øyeblikket.

Brukes i flere bakverk

Konditor Chua forteller at mandler og aprikoskjerner har det samme navnet, «badam», i for eksempel Malaysia og Indonesia.

– Og mandler er en superdyr ingrediens, og derfor bruker mange aprikoskjerner som erstatning.

Han fortsetter:

– Man bruker aprikoskjerner også i produksjon av amaretti-kjeks, der hvor aprikos og steinfrukter er vanlig på sommeeren, som Italia, Spania og Tsjekkia. Aprikoskjerner brukes også i amaretto. Og i konditor-verdenen bruker vi det i crème patissier, iskrem, eller som smakstilsetning i syltetøy.

ITALIENSK: Amaretti er en italiensk kjeks laget av mandler. Eller aprikoskjerner, ifølge Chua. Shutterstock

Ifølge Marketing Manager i Odense, Gitte Elkær Bruun, er bitterstoffet i aprikoskjernene høyere enn i mandler, og at disse fungerer litt som salt i maten ved at de fremhever smaker.

