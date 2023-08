Sommerens spiseguide til Kristiansand

På Smag og Behag kan du bestille bord og bli kvelden ut. Foto: Lise Skogstad/VG

Sommer i Kristiansand er et høydepunkt for mange. Følger du denne guiden blir den smakfull også.

Dette er en liten guide som gir deg det vår restaurantanmelder syns er best akkurat nå, sommeren 2023. Alt fra små skjulte perler til lokale favoritter. Hvis det er noe du mener han bør prøve neste gang han er i byen, legg gjerne inn en kommentar under.

Lenge har byen vært preget av tilbud som er skreddersydd for å flå en intetanende turist i sommermånedene, men det er gode ting som skjuler seg under overflaten. Og hvis du lurer. Det finnes bare én is i Kristiansand. Hennig-Olsen.

Tar du forresten «sørlandske» forbi Grimstad i sommer – hvorfor ikke stikke en tur innom Hesnes Gartneri. Les mer om det her. Skal du innom Sørlandssenteret, ta en tur på meny, og spør etter tomater fra Tomatgutta. Maken til tomater skal du lete lenge etter.

Det kan virke som om det er mange bakerier i Kristiansand. Det er kanskje ikke så rart med tanke på mengden kaffe som drikkes i regionen. De fleste har samme eier, men Dampbageriet – kalt Dampen av de lokale – står fortsatt sterkt. Du kommer langt om du nevner pizzabollen på Dampen til de lokale kreftene du møter på Torvet.

Panda Panda har god kaffe, og ligger perfekt til midt på Torvet. De har syrlig, blomstrete kaffe, men også skikkelig gode espressobaserte drikker. Små, enkle og til dels sunne retter kan hjelpe deg med en god start på dagen, om du er på jakt etter frokost.

Det finnes et utall lunsjtilbud i Markens, Sørlandets hovedgate, men du må ta av fra hovedgaten for å finne det som virkelig er verdt å skrive postkort hjem om.

Kristiansand har lenge hatt en matbutikk med et godt utvalg av matvarer fra Østen. Bakerst i lokalet på Vung Tau har de en disk med varme retter. Kjøp litt av alt, ta det med deg ut og sett deg på Bystranden mens du ser på måkene. Da blir du like blid som innbyggerne.

Varme retter hos Vung Tao.

Snadderkiosken er en institusjon. Det er alltid kø. Og alle bestiller hot dog.

Hot dog er en wienerpølse i brød med brunet løk, ketchup og sennep. Har du potensielle svigerforeldre fra Sørlandet, er denne opplevelsen noe du kan fortelle om over en middag. Da får du stjerne i boken.

Hot dog fra «Snadder».

Spør du meg er det ikke en by uten en skikkelig vinbar eller surdeigsbakeri, og nå har Kristiansand sannelig en av begge, og de er meget gode.

Posebyen har fått en ny attraksjon: Odd Bakery. Jeg har bare spist surdeigsbrødet her, men de tilbyr også søte varianter.

På Lund står det en liten svart container. Der har de regionens beste pizza. Den er laget skikkelig og er stekt i vedovn. Det er lite som slår en pizza med bitre grønnsaker, det er kanskje bare en pizza med n’duja som gjør det. Og begge får du her på La Pizza. De gjør det enkelt med navnene i Kristiansand.

Smag og Behag er byens fineste restaurant. En gammel gymsal er gjort om til en god restaurant. Bestill bord og bli kvelden ut, de har en herlig vinkjeller det er verdt å gjøre et dypdykk i.

Lekker mat på Smag og behag. Foto: Lise Skogstad

Nå er ikke Båly akkurat Kristiansand, selv om kommunen blir større for hver reform, men Under er verdt en tur i seg selv. Book deg bord og rom på hotellet over bukta, da får du et skikkelig godt måltid.

Les hele anmeldelsen fra Under her.

Hos Under. Foto: Lise Skogstad/VG

På kveldstid er det på tide med et gjenbesøk på Panda Panda. Fra klokken 18.00 endrer de seg fra kafé til vinbar. Et vinkart der all vin har flatt påslag, gjør at du kan finne godt prisede viner du finner til skyhøye priser andre steder.

På Grim har Kristiansand nå fått landets fineste vinbar: vinbaren på Mølla. Den er åpen hele sommeren med gjestespill fra kokker, vinsmakinger og masse god stemning. Jeg vil driste meg til å si at hvis du ikke har vært her i sommer, så har du gått glipp av det beste i Kristiansand.

Gvino er en av de mange nye vinbarene som har åpnet i Kristiansand i det siste. Ute i Kanalbyen ligger en vinbar som feirer vinens opprinnelse. Her serverer de georgiske viner, i alle farger.

Ta turen tilbake til Posebyen, ta en cocktail på «et annet sted», så kan du tusle hjem i natten mett, fornøyd og glad.

På jakt etter flere spisesteder i Kristiansand? Vi har tidligere anmeldt Hos Moi.

Skal du ut på tur i sommer? Her finner du guider til Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim og Stavanger.

