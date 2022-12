Dette må du vite før du velger kanel

STORFORBRUKER?: Om du er glad i et godt dryss kanel på grøten, kan det være lurt å bruke ceylonkanel.

Mona Bristøl

Du har kanskje hørt snakk om ekte og uekte kanel? Dette er forskjellene.

Kanel er en storfavoritt i krydderskuffen til svært mange av oss. På grøt og ikke minst i bakst er det nesten uunnværlig, vil vi si.

Visste du at kanel er et krydder som skrapes av barken på trær? Og at det finnes flere forskjellig sorter kanel – men bare en av dem kan kalles ekte?

Cinnamomum verum, som betyr «ekte kanel», og blir også kalt Sri Lanka-kanel eller ceylonkanel. Dette er fordi Sri Lanka er det eneste landet som produserer denne sorten.

I tillegg finnes flere andre sorter; burmannii-kanel – som også blir kalt indonesisk kanel eller korintje, cassiakanel som også blir kalt for kinesisk kanel, og loureiroi-kanel, også kalt vietnamesisk kanel.

Ceylonkanel regnes som den mest smaksrike, delikate og komplekse varianten, og er også den dyreste.

Det er de to førstnevnte som stort sett selges i norske dagligvarer, merket som kanel. Tidligere har det vært vanskelig for oss forbrukere å vite hvilken kanel som er brukt. Men om du nå kikker nærmere på for eksempel Santa Marias glass i butikken, forklarer de at disse inneholder burmanii-kanel. Mens det på Toros glass er påført «Tørket og malt bark fra cassiatreet», altså cassiakanel.

Smaker forskjellig

– Selv bruker jeg mest cassia, det er blitt smaken vi kjenner som kanel. Den er litt søt og rund i smak og enklest å kjøpe, sier konditor og matblogger Elin Vatnar Nilsen som står bak Krem.no.

Hun forteller at hun også har et par bokser ceylonkanel stående.

– Ekte kanel passer fint å bruke i kaker som har flere krydder, som for eksempel krydderkaker, pepperkaker og vørterkake. Men jeg tror jeg kan si at jeg liker cassia like godt som ceylonkanel, sier hun.

I boken «Alle kan bake» skriver hun også om kanelen:

«Ved å sammenligne hele kanelstenger er det lett å se forskjell. Den ekte er rullet sammen av tynn bark mens cassia er tykk og grov. Cassia er rund og søt, mens ekte kanel har hint av sitrus.»

Hvis du vil ha ekte kanel – stikk innom nærmeste helsekostforretning, tipser hun.

SE FORSKJELLEN: Det er mulig å se på hele kanelstenger hvilken sort kanel det er. Her er det ekte kanel til venstre og cassia-kanel til høyre. Shutterstock

– Begrens inntaket

Alle kanelvariantene inneholder stoffet kumarin – som bidrar til å gi kanel den karakteristiske smaken og lukten. Dette stoffet kan derimot – ved for høyt inntak – gi leverskade.

«Kassiakanel som er mest brukt i Norge i dag, inneholder mer kumarin enn ceylonkanel», skriver Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Mattilsynet råder alle storforbrukere av kanel til å begrenset inntaket, spesielt via grøtspising og kanelbasert te.

De understreker også at ceylonkanel inneholder mindre kumarin, men at det kan være store variasjoner.

– Fordi ceylonkanel inneholder mindre kumarin enn cassiakanel, kan man generelt spise mer ceylonkanel enn cassiakanel før man overstiger «tolerabelt daglig inntak»(TDI), opplyser Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet hos Mattilsynet.

TDI sier noe om hvor mye et menneske kan få i seg daglig av et stoff gjennom et helt liv uten at det medfører helseskade. TDI av kanel for voksne er anslått til å være 1,4 gram kanel – mens en teskje kanel inneholder cirka 2,7 gram.

Produsentene er ikke pålagt å oppgi hvilken sort kanel de selger.

– Hvis det er knyttet usikkerhet til inntaket, så anbefaler vi forbrukeren å ta kontakt med produsenten, sier Gran.

Publisert: 15.10.2021 kl. 11:48

Oppdatert: 12.12.2022 kl. 10:59 Del

