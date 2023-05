Normal trekker tilbake kjeks

Butikkjeden Normal trekker tilbake peanøttkjeksen «Reese’s Rounds 96 gram». Grunnen er at kjeksen inneholder genmodifiserte ingredienser.

– Produktet er solgt hos Normal-butikker over hele landet. Importøren opplyser at det er sendt ut 16.000 stykker av produktet til butikkene, men at varene nå skal være fjernet, skriver Matportalen.