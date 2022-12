Gladkokken: – Det er lite jåleri

Det spørsmålet Jan Henrik Gladkokken Syversen kanskje oftest får, er om han alltid er glad. En time i hans selskap bekrefter at det er sannhet i navnet hans. Så sant at han har det innskrevet i passet.

De siste syv årene har Gladkokken bygget opp et aldri så lite matimperium. For hans titusenvis av følgere i sosiale medier, deler han gleden av hverdagsmat. Har tar tradisjonsrike retter og trender, tolker dem, fornorsker dem og deler sine «à la Gladkokken»-oppskrifter med folk fra 20 til 70 år.

– Men hadde noen sagt til meg for ti år siden at jeg kom til å leve som matblogger og kokebokforfatter, hadde jeg ledd godt, sier Syversen og ler godt selv.

– Jeg sier ikke brassere eller posjere, jeg sier småkok eller sett på medium, så folk får et godt resultat. Det tror jeg er litt av nøkkelen til min suksess. Jeg tar alle matbildene selv, og når folk ser bildene og lager det, så opplever de at retten faktisk ligner. Det er ikke kamskjell og skum, liksom, det er folkelig hverdagsmat.

– Noen av de hyggeligste øyeblikkene jeg har med venner og familie, er rundt bordet når vi nyter et måltid sammen. Det synes jeg er fantastisk. Men jeg liker også delen i forkant av det. Jeg liker å stå å lage maten, forberede, tenke ut hva vi skal spise, gjerne lage sammen med noen. Så for meg er matglede mange ting.

– Ja, jeg prøver, men jeg tror også man skal være litt forsiktig. Folk har jo forskjellig utgangspunkt på hva matglede er, hvor mye tid man har, hvilken situasjon man er i. Har man dårlig tid og tre unger som løper rundt, forstår jeg at matglede er noe du kan prioritere i syv minutter, men jeg prøver på min måte å dele min glede og i det lage enkle oppskrifter som fungerer, så folk får et godt resultat.

– Jeg begynner å bli litt lei av å svare på det, for svaret er jo at alt kan fryses. Spørsmålet er hvordan det blir når det tines opp.

– Jeg har laget et kapittel med norsk tradisjonsmat, på min måte. Bestemor var en kjempeinspirasjon for meg, og jeg har brukt hennes oppskrifter. Da hun døde, hedret familien henne med en minne-kokebok. Oppskriftene hennes får kreditt i boken min – om hun følger med der oppe.

– Vi gir bort mye mat til naboer. For om jeg skal lage en gryte, så ser det litt stusselig ut på bilder med tre porsjoner. Så jeg må lage store volumer for at det skal se bra ut. Da blir det til overs, så vi har en felles Messenger-gruppe i nabolaget, og naboene tar med fat og så kommer de og får middag med hjem.

– Et matmekka jeg ikke har besøkt, er San Sebastian. Dit skal jeg neste år, på en studietur kan man pent kalle det. Jeg har lyst til New York. Det er mange steder jeg ikke har vært, mens alle vennene mine dro ut og reiste etter skolen, så begynte jeg rett i jobb, så jeg har gått glipp av den reise-delen – det har jeg tenkt å ta igjen nå!

Gladkokken er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her. Boken «Mitt Matunivers» gis ut på VG Forlag.