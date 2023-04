Norske Anoushka driver ikonisk Paris-restaurant

Kultfavoritten omtales som «kantinen» under moteukene i Paris. Beyoncé og Rihanna er stamgjester. Det ryktes at freidige gjester sniker med seg turkisblå askebeger med Kaspia-emblem, og selger dem for flere hundrelapper på eBay.

– Babyen vår

– Når gjester ser på tallerkenen skal de vite at de er på Kaspia. De kan være hvor som helst i verden når de ser opp rundt seg, men når de ser ned på bordet er det den fargekoden, de små detaljene typisk for oss, sier Ramon. Her er han avbildet på Kaspia i St. Tropez.

– Vi er old school

– Vi er old school, litt som Theatercaféen i Oslo, et sted du kan gå med døtrene dine, mannen din, besteforeldre. I Paris er vi en institusjon, sier Anoushka.

– En spesiell privatklubb-følelse – uten å være en privatklubb – hvor alle føler seg hjemme. Det er noe betryggende i at det er «old school», at du vet hva du får.

Vil ta enkel luksus internasjonalt

Duoen håper Kaspia kan være et sted hvor tiden stopper og man kan forlate hverdagen. Med de samme servitørene som for 20 år siden, stamgjester i generasjoner, som kjenner hverandre, hopper mellom bordene.

– Vi er heldige

Likevel opplever Ramon at det er rom for å satse, og vedgår at det faktum at de opererer i luksussektoren har gjort at Kaspia står stødig gjennom krisene.