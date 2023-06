Godteri-is: Vi prøvesmaker nyheter i isdisken

Nå har det kommet flere iskremer med godterismak i frysedisken. Fungerer det for eksempel å kombinere lakrisdrops og vanilje? Her er Godt-redaksjonens dom.

Nå har sommeren virkelig inntatt Norge – og hva er vel bedre enn å nyte en is i solen?

Godt-redaksjonen har allerede testet iskrem denne sommeren. I mai fikk vi nemlig en profesjonell konditor til å ta en blindtest av all kroneisen på markedet.

Nå står iskrem med smaken av godteri for tur.

I frysedisken har Godt-redaksjonen nemlig oppdaget is med smak av Tyrkisk Peber, Love Hearts og Drumstick Squashies.

Love Hearts Ice Lollies

BE MINE? Flertallet i panelet hadde ikke plukket opp Love Hearts Ice Lollies fra isdisken igjen.

Love Hearts-ispinnen er den minste av alle ispinnene, og kommer i to smaker: Appelsin og kirsebær. Helene og Malene smaker på ispinnen med kirsebærsmak, mens Ingeborg smaker på ispinnen med appelsinsmak.

– Denne her synes jeg egentlig var ganske god. Jeg er veldig glad i kirsebær, da. Den smakte som Haribo med kirsebærsmak! er den umiddelbare dommen fra Malene.

– Jeg takker ja når isen blir servert, og spiser den gjerne opp, men den er ikke et førstevalg eller en is jeg kommer til å crave.

Helene smaker også på kirsebær-ispinnen, og sier seg umiddelbart enig – til tross for at hun ikke liker kirsebær i det hele tatt.

– Denne var god! utbryter hun, positivt overrasket over at forakten for kirsebær har avtatt.