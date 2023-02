Min Matdrøm: Aicha Bouhlou

MMM MED MEZE: Småretter, som meze, er perfekt å dele året rundt. Aicha Bouhlou

Åsa H. Aaberge Journalist

Fargerike retter med grønnsaker i hovedrollen og splitter ny kokebok, gleder Aicha Bouhlou seg til i år.

I denne spalten snakker vi med kokker og kjente folk som er glad i mat, om matopplevelser og hva og hvor de gleder seg til å spise og lage i det nye året. I forrige uke snakket vi med kokk og Farmen kjendis-aktuelle Trond Moi.

Matformidler Aicha Bouhlou står bak en av kokebøkene som solgte mest i 2022. I år kommer den bergensbaserte tidligere galleristen ut med en ny kokebok.

Hvilket matminne, eller måltid, fra i fjor vil du gjenskape i 2023?

– Parillada med sjømat. Et stort og raust fat med litt salat i bunn, fylt med grillet blekksprut, akker, fiskefileter, østers, blåskjell, reker og toppet med en blanding av persille, hvitløk og olivenolje. Helt enkelt tilberedt og uforglemmelig godt. Det spiste vi i fjor sommer i Barcelona, og jeg får vann i munnen hver gang jeg tenker på det.

Aicha Bouhlou er født i Marokko, vokst opp i Tyskland og har bodd de siste 40 årene i Bergen, hvor hun har jobbet som gallerist og kunstformidler. De siste årene har hun formidlet mat, og skrevet kokebøker. Privat

Hvor gleder du deg til å spise i år?

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til Le Benjamin i Oslo i februar. Et hyggelig sted som serverer god, typisk fransk bistromat, av for det meste lokale råvarer. I Bergen står den nye restauranten til Christopher Haatuft og Michelle Zhao, Banzha, på listen min. Her har jeg hørt at de serverer gode smaker fra Yunnan-provinsen. Jeg er veldig nysgjerrig på stedet!

Hvilke nye retter, teknikker eller oppskrifter vil du prøve i år?

– Jeg har veldig lyst å få litt bedre knivferdigheter, bli bedre på filetering og skaffe meg mer kunnskap om fermentering.

Hva har du dilla på å lage nå?

– Det går veldig mye i skalldyr og sesongens rotgrønnsaker

Hvilke matvarer vil du bruke mer? Eller er det noe du vil spise mer av?

– Med tanke på tiden vi er inne i nå, og økende matvarepriser, vil mange sannsynligvis være mer bevisst på hvordan de kan redusere matbudsjettet sitt. Som matformidler ser jeg det som min oppgave å bidra med inspirasjon til det. Jeg skal fortsette å vise folk hvordan man med et kosthold som inneholder mye grønnsaker, kan spise sunt og godt, men også rimelig. Så det blir det samme som alltid også i 2023: Litt kjøtt, mer fisk og mest grønt! Som for øvrig også er min matfilosofi.

Hvilke mat- og drikke-tendenser tror du på for året?

– Jeg tror at vi kommer til å fortsette å fokusere på mer plantebasert mat og konseptet å dele mat, som ostefat og meze og antipasti. Flere og flere unge dropper alkohol og det er mange som har fått et mer bevisst forhold til det, derfor kan vi også forvente en økende interesse for alkoholfrie drinker.

Hvordan ser et perfekt måltid med gjester ut i 2023, for deg?

– Jeg liker å invitere til søndagslunsj, da liker jeg ofte å lage en stor mettende salat eller en mini-meze med mange forskjellige skåler som er fylt med dipper, grønnsakretter, tapenade og salat.

Aicha Bouhlou

– Afternoon tea er også noe jeg syns er hyggelig å servere, spesielt om høsten og vinteren. Det er noe staselig med et etasjefat som er fylt med små smørbrød, toast, scones syltetøy og muffins. Når jeg inviterer til middag er det langtidsstekte gryteretter og ostekake som er favoritten, eller en litt større meze som jeg kan utvide med både fisk og kjøtt. Om sommeren er det salater og grillmat av fisk som står i sentrum. Måltidet avsluttes som oftest med en eller annen dessert laget med bær eller melon.

Hvilke kokebøker lar du deg inspirere av i år, og hvorfor?

– Jeg lar meg ofte inspirere av kokebøker med oppskrifter fra Midtøsten, som bøker av Sabrina Ghayour, Paula Wolfert og Claudia Roden. Det er et kjøkken som ligger mitt hjerte nært. Her finner jeg også ofte ideer til grønnsakbaserte retter.

– Tom Victor Gausdals «Kokkelære» har vært favoritt-kokeboken min helt siden den ble utgitt, og er det fremdeles. Jeg regner med at den vil fortsette å inspirere og guide meg gjennom 2023. Boken er et nyttig verktøy som er full av basiskunnskaper, teknikker, råvarer og oppskrifter.

Hvordan vil du skape gode matminner i året som kommer?

– Å skape gode matminner handler for meg først og fremst om å dele måltider med andre. Jeg liker veldig godt middelhavskulturen som jeg vokste opp med, der man ofte samler folk rundt et bord, deler brød, sender fat fylt med oliven, salater, hummus og andre godsaker rundt bordet. Man er sosial uten at det betyr at man trenger en spesiell anledning. I 2023 skal jeg skape gode matminner ved å rett og slett lage enkle middelhavsinspirerte retter fra den nye boken min og dele dem med de gode menneskene rundt meg.

