Helene Myhre: Dette er Norges beste kanelbolle

ELSKER BOLLER: Fascinasjonen for boller startet tidlig, allerede som barn. – Mamma har alltid bakt boller. Hun kjeftet på meg fordi jeg spiste så mye bolledeig, ler Helene Myhre. Foto: Helene Myhre

I Instagram-feeden til reiseinfluenser Helene Myhre finner du mange kanelboller. Men hvor finner man de beste hun har spist?

– Man tror en kanelbolle bare er en kanelbolle, men det er så variert.

Det sier Helene Myhre, også kjent som «Helenemoo» på Instagram. Der deler hun flotte bilder og tips fra sine mange reiser, og dét har falt i smak. Nå har hun hele 379.000 følgere på Instagram. I det siste har hun også fokusert spesielt mye på å finne de beste kanelbollene i landet.

– Det er blitt en hobbysport, kan man si.

BOLLE OG KAFFE: Dette er Helene Myhres «go to» når hun er på Norgestur. Foto: Helene Myhre

Dette er det viktigste

På sin reise gjennom land og strand i Norge er hun alltid på jakt etter den beste varianten, og Myhre har høye forventninger til bakeriene hun besøker.

– Det viktigste er at den er fersk. Det er det minste man kan forvente av et bakeri. Man skal ikke trenge å komme tidlig for å få den ferskeste bollen, sier hun og fortsetter:

– Man må kunne dra i den. Har den et godt «riv», er den eltet godt, hevet ordentlig og luftig.

Da ser man hvor mye kjærlighet det er i baksten, mener hun.

PÅ TUR: Når influencer Helene Myhre reiser Norge rundt er hun alltid på jakt etter den beste baksten. Foto: Helene Myhre

Fakta Helene Myhres kriterier for en god kanelbolle Den må være fersk

En bolle kan ikke bli for søt

Godt «riv»

Saftig inni og crispy utenpå

Smakfullt fyll er obligatorisk, gjerne med hint av vanilje

Brunt sukker er viktig til fyllet. Hvitt holder ikke mål

Mye smør, men det må ikke overdøve kanelen

Fyllet bør inneholde både kardemomme og kanel

Kardemommen må være kvernet og ikke malt Les mer

Ingrediensen hun elsker

Kanel-kvaliteten er viktig for Myhre.

– Noen bakerier bruker ceylonkanel, som er den originale kanalen. Den får en slags fermentert smak når den varmes. Derfor synes jeg den vanligste kanelen, cassiakanel, er best i boller.

Myhre elsker også kardemomme. Hun vil dermed helst ha det både i bolledeigen og fyllet – og fyllet bør helst bestå av begge kryddertypene – med et hint av vanilje.

– Jeg blir sjokkert når andre ikke liker kardemomme.

– Kardemommen må være kvernet, ikke malt. Helst skal bakeriene kverne kardemommen selv.

En gang smakte Myhre en bolle laget av surdeig. Det mener hun smakte rømme og tok bort for mye av den søte smaken. Hun mener dermed det er obligatorisk med hvetemel.

– Jeg synes ikke folk skal tulle for mye med kanelbollen – den originale er best.

BOLLE I UTSIKT: Hva er bedre enn å nyte en slik utsikt med en kanelbolle i hånden? Foto: Helene Myhre

Her finner du hennes favoritter

– På en soleklar førsteplass er Mjonøy Bakeri i Telemark, sier Myhre.

Det lille bakeriet ligger ikke så langt unna der hun er vokst opp.

– Men det er tilfeldig at jeg synes denne er best. Det er bare at jeg aldri har funnet en bedre bolle enn jeg får her.

I STABBURET: Ifølge Myhre er dette Norges mest sjarmerende bakeri. Foto: Helene Myhre

Hun prøver å ikke la seg styre av bakerienes utseende, men her er det ikke til å stikke under stol at det er et stort pluss at dette bakeriet ligner et stabbur.

– Her må du bøye hodet for å komme inn. I tillegg er det selvplukk og betaling med Vipps. Det er veldig sjarmerende.

Ikke minst er smaken god.

– Det smaker hjemmelaget og har den perfekte kombinasjonen av alt. Bollene er også helt ferske. Jeg leste at de er blitt så populære at de baker boller til ett om natten.

– Fyllet er også helt perfekt, og bollen er hverken for stor eller for liten.

Kafé på Vestlandet

– På Mariannes Bakeri & Kafé har de faktisk Norges beste kardemommeboller.

Kafeen ligger i Aurland.

– Disse bollene er helt ville, sier hun om baksten som havner på en andreplass.

NYDELIGE OMGIVELSER: Myhre drar så ofte hun kan til Mariannes Bakeri & Kafé. Foto: Helene Myhre

Reiseinfluenceren oppdaget kafeen for fem år siden, og besøker den så ofte hun kan.

– Marianne, som driver stedet, har fortalt at stadig flere kommer innom etter jeg har fortalt om kanelbollen i sosiale medier.

Hun påpeker også at kafeen ligger nydelig til.

– Denne ligger fint ved fjorden, så her er det skikkelig hyggelig.

Delt tredjeplass

På en delt tredjeplass forteller Myhre om Heidal Ysteri og Håndbakt i Oslo.

Førstnevnte er egentlig et ysteri for brunost, forteller Myhre.

– Men de serverer kanelboller som er skikkelig gode.

RETT FRA OVNEN: Myhre beskriver disse kanelbollene som ekstremt ferske og gode. Foto: Helene Myhre

Ysteriet ligger om lag en time fra Lom, som også huser et kjent bakeri.

– Lom Bakeri er blitt så kjent at det er lange køer. Derfor prøvde jeg å finne noe i nærheten.

Hun beskriver stedet som et gammelt stabbur hvor de ansatte går rundt med forkler.

– Veldig nasjonalromantisk! Og bollene føles hjemmelagde. De er sprø på toppen, godt stekt, glasert og saftig inni.

– Jeg har alltid fått ferske boller her.

Vegansk favoritt i hovedstaden

Myhre fikk for ett år siden øynene opp for det veganske bakeriet på Tøyen, Håndbakt.

– Jeg ble sjokkert over at vegansk bakst var så godt. Jeg trodde man måtte ha ordentlig smør for det.

– Det er så gøy at det kan gjøres så godt, selv om de ikke bruker ordentlig melk.

HÅNDBAKT: På Tøyen i Oslo mener Myhre man finner Norges beste kardemommeboller. Foto: Helene Myhre

Da Myhre flyttet til Oslo i høst spurte hun følgerne sine om hvilke bakerier hun burde teste i hovedstaden. Hun mottok mange meldinger om Håndbakt. Og hun ble ikke skuffet etter besøket.

– De har Oslos beste kardemommeboller!

Boller til topps

Hennes siste og femte anbefaling er overraskende nok å finne på en restaurant 708 meter over havet. Stedet heter Eggen, som både er restaurant og kafé.

– Bollene her er kanskje ikke så crispy, men skikkelig, skikkelig saftige. Og de har ekstremt god «riv»!

UTSIKT: Eggen restaurant har gode kanelboller med mye glasur, forteller Myhre. Foto: Helene Myhre

Hun forteller at en kanelbolle smaker ekstra godt etter å ha gått en lang tur.

– Bollen hadde også veldig mye smør, på en god måte.

Slik baker hun bollene selv

Siden Myhre har såpass høye kriterier til andres bakst, har hun høye forventninger til seg selv når hun skal bake.

– Jeg elter deigen for hånd. Da står jeg omtrent en time og knar mens jeg ser på YouTube eller hører på podkast.

Dette er fordi hun ikke eier kjøkkenmaskin.

– Men man skal også kjenne at det er kjærlighet i baksten.

GLAD I BAKST: Helene Myhre elsker også å bake selv. Her er hun på tur i fjellet. Foto: Helene Myhre

