Ispinne kommer tilbake med nytt navn

15. februar 2023 Aktuelt

GAMMEL, MEN NY: Iskremen som tidligere het Sitting Bull har nå fått nytt navn og ny innpakning. Diplom-is

Tuttifrutti-isen heter ikke lenger Sitting Bull.

De siste årene har en rekke isklassikere kommet tilbake i isdisken, som for eksempel Kjempe Yes og Drillo.

Nå har Diplom-is valgt å bringe isen «Sitting Original» tilbake. Isen, som mange forbant med tutti frutti-strøsselet utenpå, ble solgt mellom 2008 og 2015, og bestod av en blanding av vanilje- og jordbæris.

Isen het tidligere «Sitting Bull», og det var en gutt med nord-amerikansk urfolksdrakt på innpakningen.

Sitting Bull var en høvding for hunkpapafolket i Nord-Amerika, og var både kriger, fredsstifer og megler, ifølge SNL.

Diplom-is har nå som isen kommer tilbake, valgt å endre navnet til «Sitting Original», og innpakningen har ikke lenger den lille gutten på omslaget.

– Det er viktig for oss å lytte til folket, og da vi bestemte oss for å hente tilbake denne klassikeren hadde vi en omfattende prosess for å evaluere både navn og design. Etter en grundig vurdering og dialog med Antirasistisk Senter kom vi frem til at det var riktig å relansere Sitting med oppdatert navn og design, sier Mari Ellestad, direktør for strategi og kommunikasjon i Diplom-is i en pressemelding.

Lignende endringer har blitt gjort tidligere: Diplom is selv valgte å endre logoen i 2020 fra «Eskimonika» til «Diplom-Is Jenta» uten assosiasjoner til urfolk. Og navnet på «Joika-kaker» ble endret til «Vilti», etter kraftig kritikk fra flere hold.

GAMMELT DESIGN: Slik så Sitting-isen ut da den kom i isdisken i 2008. Markus Aarstad / VG

Samarbeid med Antirasistisk senter

Ifølge Diplom-is var grunnen til at de sluttet å selge isen i 2015 en kombinasjon av at nye varianter dukket opp i isdisken og gamle favoritter måtte vike, samt etterspørsel i markedet.

– Vi opplevde ikke noe særlig med reaksjoner tilbake i 2015, men tidene har endret seg. Det er derfor helt naturlig at denne klassikeren nå kommer tilbake med oppdatert navn og forpakning, forteller Ellestad til Godt.

Diplom-is har denne gangen fått innspill fra Antirasistisk senter underveis i relanseringsprosessen.

– Helt konkret har vi hatt en dialog om hvorvidt det er ok å relansere isen under navnet Sitting Original, eller om vi bør fjerne oss helt fra Sitting. Vi har hatt andre navn på blokken underveis, men har ønsket å beholde det unike ved denne folkefavoritten. Vi ønsker ikke å støte noen, og derfor synes vi det var riktig å få innspillene til Antirasistisk senter i denne sammenheng, sier Ellestad.

Daglig leder i Antirastisisk senter, Hatem Ben Mansour, forteller at de hadde gode diskusjoner med Diplom-is på hvorvidt det er greit å bruke urfolket på den måten eller ikke.

– Vi opplever at generelt så har folk under 40 år større forståelse for at å bruke urfolk på den måten er problematisk. Jeg synes det var veldig bra at de kontaktet oss selv. Resultatet ble fint uten at det henspeiler på amerikansk urbefolkning.

Klassikere kommer tilbake

Dette er den siste i en lang rekke klassikere som har kommet tilbake på markedet de siste årene.

Mens Kræsj-pink (den rosa isen med blå tyggegummi-pinne) kom tilbake i 2020, kom SjokoKirsj på pinne i 2021. Begge solgte i bøtter og spann.

Kjempe Yes kom tilbake i fjor, og også nittitallsklassikeren Drillo-isen kom tilbake. Det er med andre ord «big business» med folkets gamle favoritter.

KLASSIKER: Slik så Drillo-isen ut i 1994. Bjørn Reese / VG

Sånn sett skiller kanskje «Sitting» seg ut fra de andre, siden den første gang kom på markedet i 2008 og er relativt «ung».

Ellestad i Diplom-is tror isen vil treffe spesielt godt hos unge voksne.

– Denne fargerike isen ble en favoritt da den kom i butikk tilbake i 2008, og vi håper naturligvis at det samme skjer igjen. Vi har opplevd enormt engasjement fra unge voksne som ønsker isen tilbake i butikk, og nå gleder vi oss til at enda flere skal få et forhold til den tuttifrutti-belagte isen som så mange allerede er glad i, sier Ellestad.

– Har relanseringer blitt en viktig del av markedsføringen?

– Det er viktig for oss å lytte til folket, og vi er derfor svært glade når vi kan oppfylle ønsker om å bringe tilbake etterspurte produkter. Gjensynet med gamle klassikere har vist seg å engasjere voldsomt, og det er nettopp folkets engasjement som er med på å avgjøre om en iskrem har livets rett. Derfor fortsetter vi å dykke ned i arkivet.

Vanlig å se i arkivet

Tor W. Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han forklarer at ønsket om å komme med noe nytt ligger latent hele tiden, samtidig som man gjerne ser tilbake i historien.

– Det handler alltid om å skape økonomisk vekst for selskapet, hvis man sier noe annet så lyver man. Da er det jakten på gode ideer som kan gi økt lønnsomhet og økt verdi for selskapet som gjelder. Hvilke produkter eller hvilke verdier kan gi oss nye inntekter?

Han fortsetter:

– Det er vanlig å se tilbake i arkivet og modernisere gamle klassikere, enten med nytt design eller ny teknologi. I dette tilfellet tar Diplom-is bort det som i dag oppleves som støtende. De tilpasser design og navn til samfunnsnormer og hva som er politisk korrekt, hvis ikke blir de ledd av. For dem er dette gode verdier.

Publisert: 15.02.2023 kl. 14:54

Oppdatert: 15.02.2023 kl. 21:37 Del

