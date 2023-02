Henrik (24) har sittet i polkø i nesten tre uker

KLAR FOR VIN: Henrik Malme er nummer seks i køen for å slippe inn på burgund-slippet torsdag morgen. Maria Tveiten Helgeby/VG

Kan det smake med en vin til 75.000 kroner? Da må du ligge i underkant av en måned i kø først.

– Jeg har et målrettet oppdrag: Jeg skal lage verdens beste sangria, og da sier det seg selv at jeg må ha Romanee-Conti, sier Henrik Malme spøkefullt.

Narvik-væringen har ligget to uker og seks dager utenfor spesial-vinmonopolet på Aker Brygge i Oslo.

Grunnen: Torsdag 9. februar er det dags for det legendariske Burgund-slippet, der Vinmonopolet slipper et begrenset antall svært eksklusive og anerkjente viner.

Prisen på den dyreste? 75.000 kroner.

– Det skal ikke stå på prisen, sier Malme, som jobber som fjellsikrer, og er nummer seks i køen for å slippe inn på polet.

Han har planer om å kjøpe noe til seg selv, og noen flasker han skal selge videre for profitt.

Tre årganger

I år er det ekstra spesielt, siden de to foregående Burgund-slippene har blitt amputert av pandemien. Derfor er det flasker fra tre årganger å finne blant hyllene når dørene åpner.

Men det er ikke bare å tusle bort til dørene rundt åpningstider torsdag morgen. For utenfor dette polet har køen av de som ønsker å kjøpe vin blitt så lang at den har blitt flyttet til bak bygget.

Gjert-Rasmus Fjørtoft er butikksjefen på Aker Brygge. Dette er en av Vinmonopolets totalt 12 spesialbutikker i Norge.

Blant hyllene inne - som fortsatt ikke er fylt opp med den eksklusive vinen - ser man prislapper på titusenvis av kroner.

– Det er noen få spesial-Vinmonopol, og en av tingene vi skal gjøre er å selge fine wine, altså dyre viner. Vi har store lanseringer seks ganger i året, og nå er det da Burgund-viner, som er det mest attraktive, forteller han.

SKAL FYLLES OPP: Hyllene på polet på Aker Brygge er foreløpig tomme, men de skal i løpet av de neste timene fylles med eksklusive varer. Her ses butikksjef Gjert-Rasmus Fjørtoft. Maria Tveiten Helgeby/VG

Disse vinene, forteller han, selges ikke over disken i utlandet - man må ha kontakter for å få tak i dem.

– Men her i Norge kan man stille seg i kø i en av Vinmonopolets spesialbutikker for å få tak i dem.

Det lanseres totalt 37.000 flasker på torsdag, 9000 på Aker Brygge. Og blant disse er det tusen som er kvotert. Av de kvoterte kan man kun kjøpe 12 stykker, enten du har ligget i kø i en måned - eller kommet fem minutter før åpning.

– Og du får kun kjøpe én Romanee-Conti eller én Rousseau.

LIGGER KLARE: Prislappene til de aller mest esklusive vinene ligger klare. Maria Tveiten Helgeby/VG

Prisene er dog ikke bare i det aller høyeste prissjiktet, noen av vinene koster også fra 250 kroner og oppover.

De har en vekter som står klar i døren til morgendagen, men Fjørtoft forteller at det alltid går rolig for seg.

– Ingen ønsker jo å knuse disse vinflaskene, akkurat, ler han.

«Fight Club»

En annen som har ligget i kø i noen dager, er Oda Randmæl (30). Hun har vært utenfor polet i fire dager, og var den første kvinnen som dukket opp blant vinkjøperne.

– Jeg har på meg to lag med ull, boblebukse, fleece og to ullsokker, forteller hun der hun står i den kalde og sure februarluften.

Randmæl er en hardbarka vinentusiast, har over 10.500 følgere på sin Instagram «Piemontegirl», og jobber blant annet med vinreiser og vinkurs.

– Da jeg kom hit var vi bare 17 stykker, og nå er vi i hvert fall 55, sier hun og ser seg rundt på feltsengene og teltene som er spent opp rundt henne.

PIEMONTE-GIRL: Oda Randmæl på soveplassen sin utenfor polet. Maria Tveiten Helgeby/VG

Randmæl lå i kø for første gang i 2019, og er i år på 17. plass for å komme inn på Burgund-slippet. Forskjellen fra tidligere år, ifølge henne, er at det er cirka 50/50 vininteresserte og folk som ikke er vininteresserte.

– Alle her er kjempehyggelige og inkluderende, men det er kanskje også litt synd at antallet vininteresserte er redusert. Men det er også noen veldig trivelige veteraner her, forteller hun.

– Det er folk her med en høy lidenskap og en genuin interesse for vin.

– Blir det en vin til 75.000 på deg?

– Nei, det er uansett bare tre eksemplarer av den til 75.000, så den hadde jeg ikke fått tak i. Jeg kommer til å kjøpe vin jeg har råd til og som jeg skal kose meg med. Så det er viner som koster mellom 500 og 1500 kroner.

– Er det mange som ligger her for noen andre som ikke vil ligge i køen selv?

– Det er som i filmen «Fight Club»: Don’t ask, don’t tell, ler hun.

Ribbe eller pinnekjøtt?

Forrest i køen finner vi blant annet Henrik Malme og en gjeng jevnaldrende menn, som i løpet av disse ukene har blitt «veldig gode kamerater».

– Jeg planla det bare i to dager før jeg dro ned hit. En kompis av meg hadde tenkt til å ligge i kø, og spurte om jeg ville holde ham med selskap, så da ble jeg med, ler Malme.

– Jeg tenkte det ville være et kult eventyr.

Han var helt på det jevne vininteressert før han dro ned hit, men har lært mye av ukene i køen. Dette er hans første gang vinslipp-kø.

SOVEPLASSER: Senger og telt - og et bordtennisbord - er stilt opp i køområdet i Oslo. Eierne ønsket ikke å bli fotografert, men de var altså også der da Godt besøkte køen. Maria Tveiten Helgeby/VG

– Må dere ligge i køen absolutt hele tiden?

– Nei, vi har et tydelig køsystem som gjør at folk fint kan være borte et par timer for å trene, spise på kafé, eller dra i badstu som vi skal nå. Men du kan ikke være borte hele dagen på jobb, for eksempel.

– Kunne du tenkt deg å ligge i vinkø igjen?

– For å si det sånn: Det eneste jeg lurer på nå, er om jeg skal ha ribbe eller pinnekjøtt når jeg ligger her på julaften, ler Malme.

For da er det snart dags for et nytt vinslipp.

