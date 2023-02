Bocuse d’Or Lyon 2023: Sølv til Norges Filip August Bendi

– Det har vært en reise. Det har tatt noen år å komme hit, og det har vært en fantastisk opplevelse og konkurranse å være med på. Tusen takk til alle som er her. Vi er en stor, lykkelig matfamilie. La oss gi en stor applaus for teamet mitt som har vært helt fantastiske, sa Bendi da han tok imot prisen på scenen.

– Dette er helt fantastisk! Målet hver gang er å sette Norge på pallen, og det har de klart igjen. Dette var et vinnerlag. Gratulerer så mye til Filip og Leon. For en fantastisk jobb dere har gjort! Det står det virkelig respekt av, sa Bocuse-kommentatorene Harald Osa og Jimmy Øien på live-sendingen til Bocuse d’Or.

– Fantastisk

Over telefonen fra Lyon forteller Bendi at det er mange følelser i sving.

IN ACTION: Bendi under konkurransen da han lagde mat på søndag.

Beste commis til Norge

Kveldens første pris var «Social Commitment Award», som gikk til Team Mexico. Prisen «Best commis prize» gikk til Norges Leon Haarberg Nilsen, til stor jubel fra salen. «Special prize for theme on platter» gikk til Sverige. «Special prize for feed the kids menu» gikk til Frankrike.

– Det at Leon Nilsen fikk beste commis betyr at vi blir lagt merke til. Ikke bare står han på pallen med Filip, men han har fått en egen pris, sa kommentator Osa.

Sølvvinner Bendi ble kåret til Årets kokk i 2021 , tok bronse under europamesterskapet Bocuse d’Or Europe i 2022 , og konkurrerer som kokk i verdensmesterskapet for første gang.

Utrolig imponerende

– Jeg var ganske sikker på at Filip skulle vinne ut ifra det jeg har sett i går til i dag. Det kunne like gjerne vært Norge på topp og Danmark som nummer to – med all respekt for den danske innsatsen, men det er små marginer.