Panting av vinflasker: 35 prosent pantes ikke

22. februar 2023 Aktuelt

JODA, DE KAN PANTES: Er flasken av plast, er det stor sannsynlighet for at den også har pantemerket på seg. Apeland

Visste du at du kan ta med plastvinflasker neste gang du skal pante helgens brusflasker på butikken?

Vi har tidligere skrevet om at folk ikke husker å pante gløggflaskene sine, og laget en oversiktlig guide om hvordan du kildesorterer riktig. Nå har vi beveget oss til alkoholen:

For visste du at du kan pante vinflasker og spritflasker? Riktignok ikke alle, men en god del av dem - så lenge de har pantemerke på seg. De pantbare flaskene kjennes gjerne igjen på at de er laget av PET, altså plastikk.

Rolf Erling Eriksen, fagansvarlig for klima og miljø i Vinmonopolet, forteller at panteflaskene er mer klimasmart enn glassflasker av flere grunner.

– Alle tror glass er veldig bra, men det er ikke så bra for klimaet siden det er tungt å frakte dem, og fordi det er såpass energikrevende å smelte de om.

Merker økt bevissthet

Ifølge Eriksen veier PET-vinflaskene cirka 50 gram når de er tomme, mens tomme vinflasker av glass kan veie alt mellom 400 gram til 1,2 kilo.

Polet begynte med panteflasker i 2019, og per i dag pantes 65 prosent av dem. Med andre ord er det fortsatt 35 prosent som ikke pantes.

– Har du fått inntrykk av at folk vet at man kan pante polvarer?

– Vi merker en økt bevissthet på det, men vi ser jo at 35 prosent ikke blir pantet. Vi vet at man er flinke til å pante i Norge, så vi sikter mot at alle skal pantes til slutt.

Randi Haavik Varberg er direktør i Infinitum, som står for panting av PET-flasker i Norge.

– Plast er den mest miljøvennlige emballasjen vi har for drikkevarer på flaske, blant annet fordi de samles inn og resirkuleres. Derfor bør folk se etter pantemerket når de er på polet, sier Varberg.

Hun sier at flaskene kan pantes både på Vinmonopolet og i dagligvarebutikken.

– I tillegg er de lette å bære og kan ikke knuses.

Glass og plast

Håkon Bratland er fagrådgiver i Avfall Norge. Han forteller at både plast og glass har sine fordeler og ulemper sett fra et miljøperspektiv. For mens plast veier mindre, og sånn sett er bedre med tanke på transportutslipp, kan glass gjenvinnes «uendelig».

– Plast kan gjenvinnes et begrenset antall ganger som drikkeemballasje, men på den annen side kan det gjenvinnes til andre produkter etter hvert - som kan være en styrke.

Han fortsetter:

– Men det aller viktigste er selvfølgelig at det samles inn igjen, og beholdes i systemet sitt. Hvis ikke forsvinner miljøgevinsten.

Bratland forteller at vi er veldig gode på panteinnsamling i Norge.

– Sånn sett er vi veldig gode, her til lands.

Ett års holdbarhet

Vinen på PET har bare holdbarhet på cirka ett år. Det betyr med andre ord at det foreløpig ikke er eksklusive lagringsviner å finne på miljøvennlig emballasje.

– Er det egentlig noe kvalitetsvin på plast, eller er det bare skvip?

– Det kommer seg! Vi tilbyr stadig flere populære vintyper på plastflasker, som fransk Pinot Noir og Barbera og Sangiovese fra Italia. I hvitvinshylla finnes det blant annet fransk Chardonnay og Sauvignon Blanc fra New Zealand, og vi jobber med tysk Riesling, sier Rolf Erling Eriksen i Vinmonopolet.

– Nesten all vin som kjøpes på polet åpnes innen en måned, og halvparten i løpet av den første uka etter at den er kjøpt. Da trenger ikke emballasjen å være laget for lang lagring.

Publisert: 22.02.2023 kl. 15:52

23.02.2023 kl. 10:40

