Tine-triumf: Takker TikTok-trender

15. september 2023 Aktuelt

ISI CHEESE: Her er ingredienser til cottage cheese-is, som Godt testet tidligere i sommer. Foto: LEA KVADSHEIM

Helene Mariussen Lagre artikkel

Cottage cheese blir stadig mer populært. – En helt markant endring, sier Tine.

– Vi ser en 14 prosent vekst på salget av cottage cheese i august i år, sammenlignet med august i fjor. Det er en helt markant endring fra ett år til et annet.

Det sier merkevareansvarlig Audrey Delaporte Pedersen i Tine. Hun har ansvaret for blant annet cottage cheese.

– Jeg tror TikTok har gjort at flere har fått øynene opp for cottage cheese, sier Pedersen.

Cottage cheese er ifølge Wikipedia en myk, umodnet, svakt syrlig ferskost med adskilte ostekorn. Osten lages av pasteurisert skummetmelk fra ku, og har et lavere fettinnhold enn vanlig ost.

Tine er den største produsenten av cottage cheese i Norge. På grunn av den økte etterspørselen lanserer de også en cottage cheese med vaniljesmak. Rørosmeieriet har også en type økologisk cottage cheese til salgs i norske butikker.

Pedersen mener TikTok er en av grunnene til at salgstallene har økt mer enn vanlig.

– Det har vært en voldsom trend på TikTok med cottage cheese. Jeg tror folk opplever produktet som mer relevant.

Tine viser til at det har blitt veldig populært å stavmikse og piske Cottage cheese til en litt kremaktig konsistens, og benytte den i alt fra iskrem-oppskrifter til pannekaker, dipp og mye mer.

Tidligere i sommer skrev også Godt om hvordan man kan lage iskrem av den proteinrike osten.

Emneknaggen #cottagecheese gir nesten 960 millioner søkeresultater på TikTok, og #cottagecheeserecipe har over 130 millioner treff.

PANNEKAKER: Med cottage cheese og blåbær. Oppskriften finner du lenger ned i saken. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

En av dem som har testet cottage cheese-oppskrifter er mat-influenser og forfatter Emilie Nereng.

Selv om hun er veldig glad i cottage cheese, falt ikke iskrem-varianten hun laget i smak.

– Jeg må nok si at det ikke var helt for meg. Jeg spiser heller cottage cheese med jordbærsyltetøy enn en halvveis god is, sier hun til Godt.

Som den ærlige tilbakemeldingen tilsier, har hun til orientering ikke vært sponset av Tine eller cottage cheese. Inspirasjonen fant hun på Instagram, som har mange av de tilsvarende videoene som TikTok.

Nereng er glad for inspirasjonen sosiale medier kan gi, og tror de kan bidra til mer kreativ matglede.

– Mitt inntrykk er at Tiktok og Instagram har ført til at folk lager mye mat de ellers ikke hadde vurdert å teste ut, og det synes jeg er veldig positivt.

Pedersen mener istrenden er et eksempel på hvordan osten har fått en ny rolle i «kosen».

– Det startet med isen, men i det siste har vi også sett mye annet. Flere influencere stavmikser den, og lager for eksempel proteinbrød og dip. Folk blir stadig inspirert til å prøve nye retter, sier Pedersen i Tine.

Tine opplyser også at salget har doblet seg siden 2011 i Norge.

– Kan økningen også skyldes at folk er mer bevisst på å spise sunnere?

– Absolutt. Det er nok flere ting som spiller inn. TikTok har helt klart bidratt til at flere har oppdaget hvilke bruksmuligheter dette produktet har. Samtidig er cottage cheese naturlig rik på protein, og inneholder lite fett – og vi ser en tydelig trend der folk etterspør mer proteinrike produkter.

Les også : Sprite-iste? Vi tester den virale drikken

Hun tror også at stavmikseren har hatt mye å si for salget.

– Det er en kjent sak at klumpene i cottage cheese kan være en barriere for noen. Jeg tror stavmikseren har gjort at flere har fått øynene opp for osten.

Nereng sier hun ikke hopper på mange trender, men at hun gjerne tester oppskrifter som består av ingredienser hun har i skapet - og som i tillegg er rene og gode.

– Ofte blir jeg positivt overrasket, som den virale feta-pastaen, men denne cottage-isen var ingen erstatning for is for min del.

På Godt.no finner du en rekke gode oppskrifter, for eksempel cottage cheese-rundstykker. Er du gira på å teste andre gode oppskrifter med cottage cheese? Sjekk dem ut her:

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 15.09.2023 13:45 Del

Finn flere artikler : TikTokEmilie NerengIskrem

Godts ukemeny