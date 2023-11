Derfor bør du spise frukt med skallet på

– Mye av næringsstoffene sitter i skallet og rett under skallet. Så lenge det ikke er noen gode grunner til at du ikke skal ha i deg epleskall, som for eksempel allergi, så bør man bare vaske det før man spiser. Også kiwi og potet kan man fint ha skallet på for å få i seg ekstra med fiber.