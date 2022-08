12 billige og gode middagsretter

KOSELIG: En smaksrik og varmende suppe trenger ikke koste all verden.

Prisene på det aller meste stiger, og mange ser seg om etter muligheter til å kutte i kostnadene. For den som er glad i god mat høres et strengt matbudsjett kanskje trasig ut.

Men den gode nyheten er at det er fullt mulig å spare inn på matbudsjettet uten å spise kjedelig eller dårlig. Spesielt dersom du er villig til å investere litt tid i planlegging.

Å lage en større porsjon når du først er i gang er et sikkert sparetips. Supper og gryter er godt egnet for frysing og gir ofte en lav kostnad per porsjon.